随着中国智造实力的持续发展和对外开放的不断深化,在国际市场上越来越多中国品牌的品牌影响力和市场份额均实现了重要突破,表现愈发亮眼。全球智能家电领导品牌添可,从诞生之初便开启了全球化征战。近日,添可凭借创新科技实力荣登《中国出海品牌百强榜》新锐品牌,展现了其在海外市场强大的品牌竞争力和发展潜力,树立了中国智造品牌成功出海的新标杆。

讲好中国智造新故事

首次发布的《中国出海品牌百强榜》,由深圳工业总会、中国信通院广东工业互联网创新中心、龙睿国际品牌咨询在第十三届五洲工业发展论坛上联合发布。这是中国第一个综合考虑领军品牌和新锐品牌的出海品牌榜单,揭示了当下中国出海品牌成功经验与最新发展趋势,助推中国企业用国际化视野和方式打造世界一流品牌。100个上榜品牌也无疑是推动中国从制造强国走向品牌强国的中坚力量。

其中,新锐品牌在海外市场成长速度快、创新力强、灵活敏捷,不仅展现了当下消费趋势,也在各自领域内迅速建立起行业领先地位,为更多寻求国际化的中国品牌提供了宝贵的借鉴经验。

自2018年成立,添可便已深植全球化基因,以创新科技与本地化运营持续开拓海外市场,在持续革新行业全球竞争格局的同时,也赢得全球用户的认可,品牌影响力持续增加。品牌成立5年,添可便以292%的复合增长率实现百亿规模的突破,海外市场的持续突破功不可没。尤其在全球本地化、高品质差异化创新、加速智能化等方面,添可更是为中国出海品牌提供了成功范例与全球视野,肩负起了“品质”和“创新”的引领者使命。

全方位展现中国智造实力

添可在满足全球用户更多元需求的同时,也通过积极参与世界顶级科技展会,让品牌逐渐走向了世界舞台中央。在刚刚结束不久的IFA 2024上,添可洗地机新品FLOOR ONE STRETCH S6荣获全球产品技术创新大奖。此外,添可新品PURE ONE Station 5智能吸尘器,荣获了Showstoppers官方颁发的Gadgety Award 2024;地毯清洗机Carpet One Cruiser,则获得了美国头部科技媒体Slash Gear的认可,斩获IFA Innovation Award 2024,全面展现了其在智能家电领域的创新实力与全球领先地位。

在全球市场上,添可也不负众望,在今年上半年取得了骄人的战绩,尤其是洗地机品类,在今年7月的亚马逊Prime Day期间,其电商全平台GMV(商品交易总额)高达2.7亿元,同比增长23%,48小时内总成交量突破12万台。今年上半年,添可产品出口额同比劲增超50%,在北美市场的业务量稳步上升,在欧洲市场同比增长率超过80%,构建了多元且稳固的国际市场布局。

值得一提的是,今年添可在清洁品类上还实现了全线重大突破。例如,PURE ONE系列对比日常销售数据,增长率高达26倍,高端基站款的表现更加抢眼,销量增长幅度高达35倍;CARPET ONE系列在Amazon US专业地毯清洗机品类中首登Best Seller NO.1,充分证明了添可产品在全球专业深度清洁领域的卓越实力与市场号召力。

在添可不断赢得海外行业和市场认可的同时,添可还荣获了一系列亮眼成果。其中,添可的明星产品FLOOR ONE(芙万)系列智能洗地机和PURE ONE(飘万)系列智能吸尘器,先后斩获德国IF 2024产品设计大奖、德国2023 Reddot奖、美国消费者报告(Consumer Reports)2023年最值得推荐Steam Mop第一名、美国科技杂志《Tom's Guide》和美国家居杂志《Better Homes &Gardens 好家园》“2024年最好的吸尘器”榜单推荐。

添可作为智能家电领域领导者,其创新实力和全球化视野不仅为其赢得了广泛的国际认可,更打造了中国智造品牌的国际新形象。添可的成功经验,无疑将激励更多的中国企业走向世界,用创新和技术讲好中国故事,让更多中国品牌闪耀全球。

