人民网北京9月30日电 （记者杜燕飞）在“双碳”背景下，我国产品碳足迹核算标准通则国家标准《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》将于今年10月1日实施。该标准借鉴了国际标准化组织ISO发布的国际标准，为我国产品碳足迹核算国际互认奠定了基础，也增加了数据地理信息内容，更具有可操作性，体现了中国特色。

建设符合我国国情的碳足迹管理体系，是推动我国经济社会绿色低碳发展的内在需求。生态环境部等15部门此前联合发布的《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》明确，“发布重点产品碳足迹核算规则标准”“建立完善产品碳足迹因子数据库”。

日前，在符合国情碳足迹管理体系建设研讨会上，清华大学碳中和研究院院长、中国工程院院士贺克斌表示，碳足迹管理覆盖多产业多环节，需要产业协同发展，在统一框架下来厘清行业边界、夯实方法和数据基础，形成网状协同。我国碳足迹核算通则标准，立足国情，与国际接轨，明确了产品碳足迹核算边界、方法和发布形式、数据要求、溯源性的要求。

中国科学院可持续发展局副局长王强表示，中国科学院青岛能源与过程研究所自主研发的基于地理位置开展全生命周期碳足迹评（GIS-LCA）软件，积极践行我国产品碳足迹标准《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》，促进我国碳足迹管理工作走向科学化、标准化、国际化，助力构建适应我国国情的碳足迹管理体系。

“这是首次提出将生命周期评价的4个阶段与地理信息系统相融合，为我国碳足迹精准核算和管理提供科学、全面、系统的技术支撑，帮助政府、企业等及时、准确、可靠地核算碳足迹，对支撑我国实现‘双碳’目标将发挥底座作用。”中国工程院院士谢克昌说，在浙江省乐清市的电力电气碳足迹评价试点中，实现了产品、企业、供应链、产业链、政府、认证机构的互联互通，为各方提供了全方面碳足迹管理解决方案。

与会嘉宾表示，基于地理位置开展全生命周期碳足迹评价技术为我国建立碳足迹管理体系提供了探索，也是推动我国碳足迹管理走向科学化、标准化、国际化的良好开端。开展适应我国国情并兼容国际标准的先进方法体系、技术体系、标准体系、数据体系、应用体系、认证体系的研究，创新吸纳国际先进经验，加快推进我国产品碳足迹管理体系建设，是实现碳达峰、碳中和目标的重要举措，是实现生产生活方式绿色低碳转型的内生驱动，也是提升我国产品绿色国际竞争力的要求。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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