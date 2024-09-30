新中国成立75周年矿产勘查成就展现场。人民网 唐佳摄

人民网北京9月30日电 （唐佳）今日，以“为国找矿 无上光荣”为主题的新中国成立75周年矿产勘查成就展在中国地质博物馆开幕。展览以宏大的历史画卷，全面展示了新中国矿产勘查工作的历程和成就，部分珍贵历史图片为首次面向公众展出。

新中国成立75年来，广大地质工作者牢记初心使命，胸怀“国之大者”，紧紧围绕国家重大战略需求、保障国家能源资源安全，开展矿产勘查工作，为我国社会主义建设、改革和发展作出了贡献。

目前，我国已发现矿产173种，45种矿产的储量居世界前列，形成具有中国特色的理论创新体系、技术创新体系、装备创新体系，正在从矿业大国向矿业强国奋力迈进。

展览分为亲切关怀、光辉历程、创新之路、文化建设四部分，通过丰富的图片、视频、实物、文字等，展现几代国家领导人对地质工作的高度重视，回顾矿产勘查工作的光辉历程，生动再现一代代地质工作者践行“大庆精神、铁人精神”、发扬“三光荣”传统，在矿产勘查相关理论技术装备创新方面取得的成就。展览了对于更好统一思想、凝聚力量，调动全国自然资源系统、矿产勘查行业积极性，全力推进新一轮找矿突破战略行动，更好保障国家能源资源安全、服务中国式现代化建设的重要意义。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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