原标题：打造中医药高质量发展的“东阿阿胶样板”

近年来，东阿阿胶提出并落地“1238”战略，扎实推进“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”，坚持以党的建设为引领，聚焦中医药文化传承创新，大力弘扬中医药文化，积极培育发展中医药新质生产力，打造了文化与产业“双轮驱动”、胶类产业链“三产融合”等特色鲜明的发展模式，不断探索中医药产业健康可持续发展的新路径。

坚持党建引领 推进党建与业务深度融合

作为红色央企华润集团大健康板块的一员，东阿阿胶把坚持党的领导、加强党的建设作为“根”和“魂”，按照“高站位、低重心、新思维”的有关要求，推进党建与业务深度融合，将党的政治优势、组织优势转化为企业的创新优势和发展优势，党的建设和生产经营等各项工作取得明显成效。近两年来，公司获评“2024新时代企业党建引领企业文化建设最佳实践单位”；公司体验营销事业部荣获“全国三八红旗集体”称号，复方阿胶浆生产线、保健品生产线桃花姬班组先后荣获“全国工人先锋号”称号，产业园第一党支部荣获“山东省先进基层党组织”称号。

坚决贯彻两个“一以贯之”，扛牢治企兴企责任。把加强党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构中，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。制定完善《权责运行手册》《“三重一大”决策制度》《党委会议事规则》等制度，构建党委、董事会、经理层等治理主体权责明晰、运转高效的公司治理机制。规范召开党委会、经理办公会，严把重要议题质量关，党委“把方向、管大局、保落实”作用得到充分发挥。

强化理论武装，锤炼党性修养。充分利用“第一议题”、党委理论学习中心组、党支部“三会一课”、主题党日等载体，增强政治理论学习的针对性和实效性，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。在重要节日、纪念日等时间节点，扎实开展红色教育，组织开展“明法纪，养正气”党性淬炼一线行主题活动，传承红色基因，讲好华润故事，讲好东阿阿胶故事。公司党委班子成员走进基层员工代表中间，讲党课、搞调研，为职工群众办实事、办好事、解难题；从客户需求出发，走进消费者中间，发放问卷、座谈交流、征询意见，努力为客户提供温馨服务、贴心服务。

激活党组织活力，以人为本促发展。动态完善党组织体系，以部门、子公司等为单位设置党支部，推进党建与业务工作同部署、同推进、同落实。今年上半年新增9个党支部，党组织进一步建强织密。打造党建品牌，鼓励各党支部围绕党建与业务实际结合开展项目攻坚。以成立“党员突击队”为抓手，促进党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥。两年来，组织成立100余支党员突击队，设立党员示范岗70余个，划分党员责任区110余个。广大党员干部在关键技术攻关、市场拓展和履行社会责任等方面发挥了重要作用，成为企业凝心聚力谋发展的一道亮丽风景线。公司持续开展“春送文化、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖、五必访”以及“我为员工办实事”“员工接待日”等系列活动，利用职工之家开展爱心托管行动，组织劳动技能竞赛，选树培育阿胶工匠66名，搭建劳模工匠创新工作室5个，举办建党百年“红歌铸魂 青春芳华”职工合唱比赛，不断提高职工的获得感、幸福感、归属感。

弘扬中医药文化 助力建设文化山东

阿胶产业是山东传统产业中的“名片产业”之一。今年以来，随着《山东省中医药文化传承发展工作方案(2024—2027年)》《关于加快阿胶产业高质量发展的若干措施》等政策文件的推出，全省中医药文化传承和阿胶产业发展明确了具体的实施路径。作为中华老字号中医药企业和胶类产业的引领企业，东阿阿胶深刻认识到，文化是产业的灵感之源和发展之根，产业是文化的价值承载和价值实现，坚定扛起中医药文化传承创新的使命担当，加快推进中医药现代化、产业化发展，助力建设文化山东。

加强中医药文化保护，深挖中医药文化精髓。强化对历代本草学著作、中医名家论述的深研学习，搜集整理阿胶古代经典和民间验方3200多个，组织编写《阿胶历史文化通典》，加强保护阿胶黄金水源地，打造“中医药小八仙”文化瑰宝传承品牌，初步形成以学术、滋补、养生为代表的阿胶文化体系。重塑东阿阿胶冬至滋补节文化IP，向大众普及冬至滋补理念，引领滋补文化新风尚。承办中华中医药学会膏方分会主办的“膏方文化与中医养生专题论坛”，会聚来自全国近50家医院的160余位临床专家进行学术交流，共同探讨膏方及中医药文化的传承与发展。聚焦中医药文化时尚化、年轻化，联合重点高校院所，升级东阿阿胶博物馆等“三园四馆”，用更直观化、趣味化、体验化的语言和场景，解构中医药文化内涵，让更多年轻人爱上中医药。

创新中医药文化传播，坚定中医药文化自信。以文化数字化为手段，以线上线下联动为方法，以文化塑品牌，以品牌助文化，不断提高文化传播力、品牌影响力。链接一系列中华老字号中医药企业，共同发布“中华老字号中医药文化东阿倡议”，聚力弘扬中医药文化。通过开展“阿井水万里行”“中华医圣故里行”“央视探厂”等系列活动，打造抖音、小红书等线上自媒体矩阵，创意文化传播内容，积聚文化声量，进而转化为品牌势能、营销动能。东阿阿胶与“奈雪的茶”营销案例入选“2023年度健康创新实践案例”，成为中医药品牌年轻化的经典案例。东阿阿胶被评为全国“品牌故事孵化基地”，荣获2023年度中国OTC品牌榜中成药·补气补血类第一名，十度蝉联西普会“健康产业品牌价值榜”榜首。

推动文化与产业融合发展，构建新型中医药文化业态。山东是中医药文化大省，东阿是阿胶之乡，具有得天独厚的中医药文化资源优势。作为中华老字号中医药企业，东阿阿胶践行“为品质立信、为团队立志、为行业立范、为生民立命、为民族立魂”的“五立宣言”承诺，在中医药文化传承创新、中药产业链强链补链上下功夫、花力气。开展“炼行计划”，以“品质淬炼千年，梦想同行万里”为主题，以传递阿井水为象征，把对品质的坚守、振兴民族中药的信念传递到全国20座城市，增进行业信心，带动业绩高速增长。目前，正在联合山东大学、山东中医药大学等，持续推动建设中医药文化研究平台，加快落地中华老字号中医药博物馆，推进中医药文化城业态提升和膏方基地建设，持续培育创办具有国际影响力的文化活动、文化论坛，汇聚文化势能，进而转化为品牌势能、产业动能，为全省中医药文化事业和中医药产业传承创新发展贡献力量。

强化创新驱动 激活中医药新质生产力

传承是中医药的发展根基，创新是中医药的活力源泉。中医药的传承创新关系国计民生。为服务“大国民生”和全民健康，东阿阿胶通过系统布局研发体系、深化“产学研用”合作、推动科技成果转化等举措，促进胶类中药开辟新赛道、打造新优势。

强化核心技术攻关。聚焦医药健康领域“卡脖子”技术，深化阿胶物质基础和作用机制的系统研究，推进阿胶品质提升，进一步突破阿胶临床应用瓶颈。聚焦科技创新能力提升与价值创造，加强研发投入，引进高端科技人才，整合集聚创新资源，通过研发创新解决实际问题，推动公司实现研发可持续性发展。不断加大中药新药和经典名方的研发投入，打造中药大品种，加快复方阿胶浆改良型新药研发进度，开发滋补特色膏方和经典名方产品，发展精品滋补中药。今年，复方阿胶浆治疗癌因性疲乏研究成果斩获2024年度美国临床肿瘤学会年会“特别优异奖”，获得国际学术界广泛认可。

构建创新协同体系。推进“一中心三高地”研发布局落地，打造“胶类中药研发高地”，持续引领胶类中药创新升级；打造“健康消费品研发高地”，开发年轻化时尚潮养新产品，突破品类创新；打造“滋补中药研发高地”，研发滋补特色膏方和经典名方产品。与张伯礼、应汉杰等10余位院士、国医大师，以及山东中医药大学、中国海洋大学等20多所一流科研院校开展战略合作，实现“优势互补、协同创新、共同发展”。与中国科学院大连化学物理研究所开展战略合作，共建“鹿产业创新研究院”，借助中科院大连化物所深厚的技术积累、国家级科研平台、权威院士专家等资源优势，以及东阿阿胶的胶类技术研究成果、市场开拓能力和品牌影响力，持续提升梅花鹿产业科技水平，加快拓展滋补健康领域，打造第二增长曲线。

推进央地协同共建。举办东阿阿胶原料供应链大会，携手行业专家、业界同仁共同探索阿胶原料供应链系统建设。在全省驴产业暨特色畜牧业发展现场推进会上被观摩，并作经验分享。推进建设东阿阿胶健康消费品产业园，积极打造“产学研”一体的现代化健康消费品综合性生产基地，促进鲁西大健康产业发展。积极响应关于健康中国建设以及乡村振兴战略号召，支持华润健康乡村公益项目，助力开放型国家医学科技创新体系建设。承办2023年度现代医院管理能力建设培训班，助力打造县乡村三级联动四级帮扶的基层卫生能力建设及服务示范体系。

深化“三产融合” 促进胶类产业链协同发展

山东是阿胶的道地产地，阿胶产业链是中药产业链的重要组成部分，在传承创新中医药文化、推进中医药现代化、满足人民群众消费需求和扩大内需等方面发挥着重要作用。东阿阿胶积极拓展阿胶全价值链建设，发挥阿胶全产业链发展模式的经验优势，引领滋补健康产业创新发展。

夯实阿胶产业链建设。“一产”聚焦原料保供，强化技术引领、原料保障，推进东阿黑毛驴种业科技创新，攻关规模化养殖关键技术，带动重点区域存栏量增长，提高产业链供应链韧性和安全水平。“二产”聚焦阿胶主业，纵深推进“研产销”协同发展模式，夯实药品、健康消费品“双轮驱动”，通过大品种打造、大单品升级、新药研发和新产品孵化，推动中医药传承创新发展；围绕“智改数转”，推进智能制造技术迭代升级，加快推进智能化、数字化和绿色低碳高质量发展深度融合；围绕滋补健康品牌建设，打造“一超多强”品牌矩阵，实现线上线下全链路整合传播。“三产”聚焦文化引领、科普教育、顾客开创，发挥东阿阿胶文化传承优势，打造中医药文化宣传阵地，用“滋补国宝”讲好中医药故事，争创国家5A级景区，携手共建齐鲁中医药特色康养体验的典范。

拓展延伸胶类产业链。协助成立国家中药材质量评估联盟动物药专委会，协办首个大型动物药传承创新发展论坛。推进鹿角胶、龟甲胶、海龙胶等胶类药材医理创新研究，加快海龙胶口服液、龟鹿二仙口服液和鹿角胶等男科产品布局。分别与辽宁省铁岭市西丰县和吉林省辽源市东丰县、内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗、宁夏中卫市中宁县等地，围绕梅花鹿、肉苁蓉和枸杞等产业开展战略合作，夯实“皇家围场1619”品牌，引领阿胶行业和滋补健康产业全产业链发展。

牵引带动产业集群发展。依托世界眼光、国际标准、华润优势、东阿特色，持续在文化传播、科技创新、品牌建设和质量管控等方面深耕细作，助力东阿县以文塑旅、以旅彰文，擦亮“阿胶养生·黄河怡情”文旅品牌，形成“一超带多强”的阿胶产业集群化发展良好局面。助力聊城深入挖掘阿胶等中药的文化内涵和药用价值，形成以聊城“新三宝”为核心的民族文化传承产业和大健康产业。目前，阿胶产业集群入选全省医养健康特色产业集群，东阿阿胶城被确定为“多彩中国·畅游齐鲁”网红打卡地，“东阿阿胶‘非遗+旅游’助力乡村振兴”做法入选全省非遗助力乡村振兴典型案例。今年6月，东阿阿胶承办了由国务院国资委、工业和信息化部指导，华润集团、中国工业经济联合会主办的“中药产业链共链行动暨中医药产业高质量发展沙龙”，实现了中药产业链多方共赢，推动产业升级、创新研发和央地共建，有力促进了中医药产业健康发展。

通过党建引领、创新驱动，东阿阿胶进一步巩固“滋补国宝 东阿阿胶”品牌，构建“双轮驱动”的业务生态，焕新老字号，重塑阿胶魂，实现收入稳步增长，净利润大幅增长，各项经营指标显著提升，迈入可持续发展的新轨道。2023年，东阿阿胶实现营业收入47.15亿元，同比增长16.66%；归属于上市公司股东的净利润11.51亿元，同比增长47.55%。2024年上半年，公司实现营业收入27.48亿元，同比增长26.80%；归属于上市公司股东的净利润7.38亿元，同比增长39.03%。

今年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。作为生于山东、长于山东的中华老字号品牌，东阿阿胶将牢牢扛起中医药文化传承创新的使命担当，推动“1238”战略落地见效，在推动胶类产业链高质量发展的新征程中，彰显新担当、呈现新面貌、展现新作为，努力做山东中医药传承创新发展的典范！

(责编：曹淼、李源)

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