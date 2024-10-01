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今年前9月长三角中欧班列开行同比增长15.7%

2024年10月01日04:55 | 来源：新华网
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新华社上海9月30日电（记者贾远琨）记者9月30日从中国铁路上海局集团有限公司获悉，今年1月至9月，长三角中欧班列累计开行2304列，发送货物23.7万标准箱，分别同比增长15.7%、15.3%。

今年以来，长三角中欧班列已连续7个月单月开行数量突破230列。自今年6月15日首开义乌至德国杜伊斯堡全程时刻表中欧班列以来，目前已安全到、发全程时刻表中欧班列30列，运送超过2900个标准箱，班列全程耗时由原先的19天缩短至目前的13天左右。

第七届中国国际进口博览会即将在上海举行。目前，已确定部分参加本届进博会展出的化妆品、机械设备等展品将通过中欧班列“进博号”运抵上海参展。

(责编：卫嘉、白宇)
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