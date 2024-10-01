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文旅惠民乐民 点亮美好生活——文化和旅游部有关负责人回应热点问题

2024年10月01日04:56 | 来源：新华网
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新华社北京9月30日电 题：文旅惠民乐民 点亮美好生活——文化和旅游部有关负责人回应热点问题

新华社记者周玮、徐壮

如何提供更多优质文旅产品和服务，满足人民群众精神文化生活新期待？怎样丰富旅游产品供给、提升景区管理服务水平？进一步促进文旅消费、推动产业发展有哪些新举措？在国务院新闻办公室30日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，文化和旅游部有关负责人回答了公众关心的问题。

推动优质文化资源直达基层

近4万座城市书房、文化驿站等新型公共文化空间，点燃百姓“文化乡情”；智慧图书馆、公共文化云，让人们品书香、学才艺、悦身心；四季村晚、广场舞等活动，吸引越来越多群众唱起来、跳起来、乐起来……

“文化和旅游部着眼党和国家工作大局，聚焦人民美好生活向往，努力推动文化和旅游高质量发展。”文化和旅游部副部长张政表示，现在“文旅热”已经成为常态，大家都非常关注。

张政说：“我们努力创作推出优秀文艺作品，加大舞台艺术、美术创作的支持力度，实施新时代系列艺术创作工程，鼓励文艺工作者深入生活、扎根人民搞创作，推出不少好戏好展好活动，像庆祝建党百年的大型文艺演出《伟大征程》彰显大国艺术风范，舞剧《永不消逝的电波》《只此青绿》叫好又叫座。”

人民群众对美好生活的向往，很多时候都体现在对高质量文艺作品的需求中。文化和旅游部艺术司司长明文军说：“我们正在不断优化文化服务和文化产品供给，进一步推动文艺创作。”

明文军说，接下来要大力建强各级文艺院团，对国有文艺院团、民营文艺表演团体以及最基层的乡村戏班、民间班社等进行分类指导和扶持，完善各类建设机制，推动它们高质量发展；不断拓展优质文化资源直达基层的渠道，进一步完善政府购买演出服务机制，加大戏曲进乡村、进社区、进校园、进街道的力度；继续提升文艺与旅游结合水平，让文艺为市场赋新、为产业赋能、为旅游赋美。

丰富旅游产品供给

截至目前，全国共有A级旅游景区1.57万家，国家级、省级旅游度假区近900家，国家级、省级旅游休闲街区700余家，乡村旅游重点村镇9500余家。

文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳介绍，立足于人民多样化、个性化、高品质需求，文化和旅游部近年来围绕打造优质景区景点、打造跨区域旅游产品、打造精品旅游路线等方面做了系列工作。

打造优质景区景点方面，在扩大A级景区、红色旅游景点等观光产品的供给基础上，加大度假区、休闲街区、乡村旅游重点村镇等休闲度假产品的培育力度，同时注重推出了工业旅游、体育旅游等融合产品。

打造跨区域旅游产品方面，推动建设京张体育文化旅游带、巴蜀文化旅游走廊、长江国际黄金旅游带、黄河文化旅游带等。

打造精品旅游线路方面，设计了一批主题突出、特色鲜明的旅游线路，推出了乡村旅游、大国重器、美食旅游、自驾游等线路。

此外，针对当前大众关心的出游“预约难”“入园难”等问题，文化和旅游部要求常年不超过最高承载量的旅游景区不实行预约，确实需要实行预约的要积极指导景区科学设置并发布线上、线下购票预约渠道，简化预约程序、优化预约服务。

对于实施线上预约购票、凭证入园的景区，全面升级线上线下的身份识别系统，持续推进外国人永久居住证适配性改造和便利化利用工作。

促进文旅消费

根据当前文旅产业发展的形势，这次新闻发布会还透露即将出台一系列促进文旅消费、推动产业发展的措施——

实施新型业态提升计划，加快发展线上演播、沉浸式体验、邮轮游艇、房车露营等文旅新业态；

实施文旅消费促进计划，鼓励各地推出文旅消费惠民举措；

促进文旅产业数字化，打造更多智慧旅游、沉浸式体验等数字化体验的新场景；

开展文化和旅游领域设备更新工作，对使用多年、性能落后、安全性不足的文旅设备利用超长期特别国债进行更新换代；

实施国家旅游风景道工程，研究推出一批文化特色鲜明、配套服务好的旅游风景道；

办好乡村创意生活季，创新开展乡村音乐会、艺术嘉年华、创意集市等活动；

创新推出一批旅游专列，与国家铁路集团合作，在今年已经开行1430列旅游专列的基础上，继续推动增开330列新的旅游专列；

联合相关部门持续优化签证和通关政策，稳妥扩大免签国家范围，优化过境免签政策，提高入境旅游的服务便利化水平。

“跟着非遗去旅游”也是当前旅游新趋势，进一步释放了消费新潜力。“现在全国国家级非遗1557个项目，99%以上的项目都有了比较稳定的新媒体账号和内容。非遗的年轻态，充分彰显了中华优秀传统文化的勃勃生机。”文化和旅游部公共服务司司长陈彬斌说。

(责编：卫嘉、白宇)
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