新华社北京9月30日电（记者邹多为）免税购物在吸引消费回流、拉动消费增长方面具有重要作用。为规范海关对市内免税商店的实际监管，海关总署日前发布《中华人民共和国海关对市内免税商店监管办法》。该办法将于2024年10月1日起施行。

所谓市内免税商店，是指经国务院批准，按规定设立在市内，向即将出境的旅客销售免税品的商店。

办法共有5章21条，重点明确了海关对市内免税商店经营、免税品（含退税国产品）销售、提离等方面的监管职责和范围。

根据办法，国内商品进入市内免税商店视同出口，需符合国家关于出口管制和免税商店经营退税国产品等相关要求。

对于免税品的销售，办法明确：出境旅客在市内免税商店购买免税品不设购物限额，但应当符合旅客携带行李物品进出境以自用、合理数量为限的规定。

同时，购物旅客应将所购免税品一次性携带出境，不允许在市内免税商店购买或预订后，寄存在口岸并于进境时提货。购物旅客如将所购免税品再次携带进境的，海关按照进境物品管理，照章征（免）税。

对于旅客购买免税品后变更航班（航次）的情况，办法规定：如变更后的出境时间为原购买免税品之日起60日（含）内的，市内免税商店可为其办理相应的延期提货手续；超过规定时限的，市内免税商店应当为其办理退货手续。而旅客购买免税品后取消出境行程的，市内免税商店应当为其办理退货手续。

旅客提货后，想要退换货如何处理？

根据办法，旅客提货后退货的，市内免税商店应当重新办理退货免税品的入库手续。需要换货的，市内免税店应当确保退回免税品与更换免税品的品名、货号、规格型号等完全一致。

海关提醒：组织、利用他人购买免税品的资格，购买免税品谋取非法利益构成违反海关监管规定或者走私行为的，以及市内免税商店有违反海关监管规定行为或者走私行为的，由海关依照有关规定予以处理；构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

(责编：卫嘉、白宇)

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