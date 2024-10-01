大江壮阔，高铁飞驰。9月29日，重庆至昆明高速铁路重庆西至宜宾东段投运，四川宜宾、泸州，重庆永川、江津等长江上游川渝城市间结束没有高铁直达的历史，并直通重庆。

长江干流四川重庆江段史称川江，它北托成渝，南接云贵，向东劈开群山，冲出无数激流险滩。在千百年沿江整齐激昂的川江号子声中，一座座重镇不断兴起。

然而，四川宜宾、泸州，重庆永川、江津之间却缺乏高铁通道：泸州到永川的高铁路线要北上经内江兜圈，泸州到宜宾的高铁路线要北上经自贡兜圈，耗时约一个半小时。从宜宾到重庆更要经自贡、成都兜圈，耗时四个半小时，有着“船通铁不通、货通人不通”的尴尬。

党的十八大以来，成渝地区双城经济圈建设加速进行，打通川江城市间高铁通道势在必行。渝昆高铁设计方中铁二院项目总工程师谢恺介绍，线路穿越了川东平行岭谷褶皱区、川中丘陵区两大地貌单元，努力克服了煤层采空区、瓦斯、岩溶、滑坡、危岩落石等地质困难。

在紧邻沱江注入长江的交汇口附近，中铁四局施工的渝昆高铁泸州沱江特大桥在河道内不设桥墩，240米的主跨一跨过江，不扰动生态，忠实践行了长江“共抓大保护”的理念。

渝昆高铁从重庆西站至宜宾东站全长192公里。通车后，宜宾到泸州最快23分钟，泸州到永川最快15分钟，而宜宾到重庆最快仅需49分钟。

高铁上的“川江号子”加速唱响，以高铁为纤绳，协力拉动长江上游高质量发展。宜宾、泸州、永川、江津四城，今年上半年地区生产总值总和超过4200亿元。重庆市发改委相关负责人说，这是成渝地区除重庆成都外，区位优势最明显、承载能力最强、产业基础最好的区域。

“一江同城”“高铁同城”正在实现。重庆医科大学附属儿童医院宜宾院区开诊后，门诊部李双琼医生每周往返于重庆、宜宾间。“不到一小时的高铁车程，就像同一个城市的两个区，既方便两地专家坐诊，也方便病人转诊。”李双琼说。

放眼未来，在国家综合立体交通网中，西部陆海走廊、成渝昆走廊将在成渝地区交汇，动力电池、长江港口、跨境电商等产业势能正在加快集聚，长江经济带对上游地区经济社会的带动效应正日益显现。（记者谢佼、樊曦、唐奕）

(责编：卫嘉、白宇)

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