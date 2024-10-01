本报记者 韩 鑫

9月25日至26日，以“可持续交通：物流联通世界”为主题的全球可持续交通高峰论坛（2024）在北京举办。1000多名来自海内外各界交通领域人士齐聚一堂，共商可持续交通发展大计。

自动驾驶技术实现车辆厘米级精准定位，智能交通管理技术实现对交通运输网络的实时监控……新一代信息技术与交通运输领域深度融合，正不断绘就智能交通新图景。论坛上，与会嘉宾共同探讨新技术为可持续交通运输发展带来的新机遇、新动能。

“自2016年进入自动驾驶领域，我们已自研了包括软硬件在内的整套自动驾驶物流技术，累计配送超400万件订单。”美团副总裁夏华夏说，自动驾驶在货运领域前景广阔，未来将持续加大技术投入，拓展应用场景。

“新技术落地应用，需要政策护航。”北京市交通委员会副主任王宁表示，未来将通过不断完善标准、增加政策供给，将北京亦庄自动驾驶示范区面积增至2000平方公里，推动自动驾驶技术规模化应用。

交通运输行业是能源消耗和温室气体排放的主要领域之一，也是推动能源结构转型、化石能源替代的重要力量。论坛上，许多嘉宾表示，作为交通大国，中国有序推进交通运输行业绿色低碳转型，为助力全球碳减排发挥了重要作用。

“当前交通运输和能源电力行业碳排放合计约占我国碳排放总量的50%，两个行业都是支撑实现‘双碳’目标的关键领域。”国家能源局总经济师鲁俊岭表示，近年来，我国交能融合步伐不断加快，逐步构建以清洁能源为主体的交通能源体系。截至7月底，全国已有1060万台充电设施，有效保障2500多万辆新能源汽车充电需求。

此次论坛正式发布了《全球可持续交通发展研究报告（2023）》，其中提出，近年来中国交通基础设施互联互通深入推进，为全球交通可持续发展贡献中国智慧、中国方案。

“今日之中国，综合交通网总里程超过600万公里，已成为世界上运输最繁忙的国家之一，国际物流服务体系正加快形成。”全球可持续交通创新联盟副理事长戴东昌表示。

交通运输部负责人表示，未来将继续推进全球交通合作，促进全球互联互通，为保障全球物流供应链稳定畅通、推动世界经济发展发挥积极作用。

《 人民日报 》（ 2024年10月01日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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