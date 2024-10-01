原标题：数贸机遇 全球共享

报告显示，2023年，全球所有国家数字贸易规模约为7.13万亿美元，占国际贸易比重为22.5%，近三年的年均增速达6.2%。我们正处在数字环境快速迭代发展的路口，数字贸易为提升全球贸易的效率、创新性、包容性提供了前所未有的机会。

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我国唯一以数字贸易为主题的国家级展会上，全新的数贸机遇正徐徐展现。

日前，第三届全球数字贸易博览会（以下简称“数贸会”）在浙江杭州举行。在数贸会丝路电商展区，阿里国际数字商业集团讲述了一个AI（人工智能）赋能数字贸易的故事。曾经，电商平台的商家需要通过拍摄、P图等一系列繁杂的步骤才能做好一张海报。而今，借助AI图像工具“Pic Copilot AI（派克副驾驶）”，不到5分钟，商家便可以搞定电商设计全流程，显著降低了商家的出海成本。

在数据与金融展区，每日互动股份有限公司（以下简称“每日互动”）带来了城市交通管理的数智解决方案。该公司联合生态公司云通数达共同研发了“数智绿波”产品，通过对车辆行驶数据实时分析和优化控制，可以让车辆在按绿波速度行驶时，连续绿灯通过多个信号灯路口。目前，“数智绿波”已应用在超过16个城市的交通道路管理流程中，数智绿波带总长度超过1000公里。

“数字贸易正在深刻塑造我们的生产、贸易和消费方式。”联合国工业发展组织总干事代表邹刺勇在第三届数贸会启动仪式上表示，当前，我们正处在数字环境快速迭代发展的路口，数字贸易为提升全球贸易的效率、创新性、包容性提供了前所未有的机会。

“打造共商合作、共促发展、共享成果的开放合作平台，为世界经济增长贡献更多数贸力量”，也是数贸会的目标。在第三届数贸会上，通过一个个展位、一项项首发首秀、一场场论坛，数贸新机遇被逐次放大，正在被全球共享。

数字技术为全球贸易“添把火”

作为数字贸易发展的重要引擎，数字技术打破了服务供给的时空限制，使原本局限于现场的服务能面向更大范围开展。

四年前，匈牙利国会副主席、匈中友好议员小组副主席欧拉·劳约什的女儿在北京大学学习，令劳约什惊讶的是，他的女儿竟然可以在宿舍订购参加哈尔滨国际冰雪节所用到的一切物品，而这个过程只需要一个手机App就可以完成。

“我意识到，一个新的世界正在构建，我必须了解它，因为未来就在眼前。”劳约什肯定了数字技术发展给贸易带来的积极变化，但数字技术远不止扩大贸易边界这么简单。如今，随着5G、AI、云计算、大数据等技术的应用，“降本增效”这个贸易商最关注的话题在数字贸易时代显得愈加重要，用数贸会现场一位参展商的话说，“技术应该让贸易更简单”。

“曾经，国内贸易商进口一件商品，需要和多家不同的公司对接，才能分别了解货物在海外工厂、货运港口、国内运输、保税仓存储、物流分发等环节的具体状态，但今天，仅通过一个系统，就能实现商品的全流程追踪。”代塔供应链仓储体系总经理石锦秀提到的“系统”，就是由代塔自主研发的SaaS数字贸易平台系统。

石锦秀介绍，代塔SaaS数字贸易平台系统依托大数据、AI、数据飞轮等技术，为品牌方和贸易商构建了全方位、智能化的数字贸易供应链解决方案，“国际交易、支付、物流、海关监管，一个平台就能搞定，实现贸易全流程数字化监管”。据了解，目前，已经有超过1300个商家应用了上述平台。

其实代塔成立刚刚10年。10年来，从只做仓库和物流，到如今做智慧供应链一站式服务，代塔的目标就是“一步步解决贸易商的痛点难点”。“他们（指品牌方和贸易商——记者注）想知道货物入港情况，我们开发了阳光数字清关系统；贸易商想全流程追踪货物状态，我们开发了SaaS数字贸易平台。”石锦秀说，数字技术的应用，显著提升了数字贸易的物流效率和服务质量。

代塔发展的这十年，也是全球数字贸易快速发展的十年。从2013年美国国际贸易委员会（USITC）在《美国与全球经济中的数字贸易》报告中首次提出“数字贸易”概念至今，10多年的时间，全球数字贸易规模稳步提升。第三届数贸会发布的《全球数字贸易发展报告2024》显示，2023年，全球所有国家数字贸易规模约为7.13万亿美元，占国际贸易比重为22.5%，近3年的年均增速达6.2%。

“数字贸易可以分为两部分，一是贸易对象数字化，二是贸易方式数字化。”中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）总工程师敖立说，在贸易方式数字化方面，技术创新能让数字贸易空间不断拓展，还能优化海关监管规则，并大幅降低交易成本，提升效率，“同时会让更多企业参与到跨境交易中”。

在第三届数贸会丝路电商展区，浙江中国小商品城集团（以下简称“商城集团”）把一块大屏搬到了现场。大屏上实时跳动的数据，是无数中小微外贸商家正在通过“义支付”跨境收款产品完成跨境交易。商城集团现场工作人员说，在“义支付”没有上线前，义乌外贸商家的收货款流程比较繁琐，同时也面临一定的风险。

“通过完善的审核标准，依托大数据、人工智能等先进的数字技术，‘义支付’能在跨境收款事前、事中、事后全流程提供安全合规保障。”前述“义支付”现场工作人员介绍，截至目前，“义支付”已经安全运行了1年多的时间，从未发生过任何资金安全事件。如今，“义支付”已经支持25种主流币种的收款，正在成为义乌外贸人最喜欢的支付产品之一。

在高标准经贸规则视野下平等交流

在全球数字贸易交往中，高标准的国际经贸规则被认为是推动数字贸易高质量发展的关键。

中国信通院在第三届数贸会上发布的《全球数字经贸规则年度观察报告（2024年）》显示，截至2023年年底，在双边及区域协定层面，涵盖数字经贸规则专章的自贸协定和数字经贸专门协定数量达到125项，比如区域层面的《美日数字贸易协定》《英国-新加坡数字经济协定》，以及我国正在申请加入的《数字经济伙伴关系协定》和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》等。

“面对全球数字贸易规则加快构建的新形势，我们必须坚持高水平开放。”中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣说，下一步，要提高开放水平，从而推动数字贸易创新发展，主动对接国际高标准的规则，推动数字贸易的业态创新、模式创新和制度创新，增强数字贸易竞争新优势。

党的二十届三中全会明确提出，要稳步扩大制度型开放。主动对接国际高标准经贸规则，在产权保护、产业补贴、环境标准、劳动保护、政府采购、电子商务、金融领域等实现规则、规制、管理、标准相通相容，打造透明稳定可预期的制度环境。

在系列高标准经贸规则中，数据跨境流通的安全合规尤其值得关注。《2023年中国数据交易市场研究分析报告》显示，2030年，全球数据交易市场规模有望达3011亿美元，预计2025年至2030年我国数据行业市场规模复合增长率约为20.3%。今年8月底发布的《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》则提到，要支持在国家数据跨境传输安全管理制度框架下，建立高效便利安全的数据跨境流动机制，高效开展重要数据和个人信息出境安全评估。

近年来，对接高标准国际经贸规则，推动数据跨境流动制度体系建设，已成为自贸试验区发力的重点。在第三届数贸会上，《中国（浙江）自由贸易试验区杭州片区数据跨境流动分类分级管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）正式发布。

浙江自贸试验区杭州片区相关负责人介绍，《管理办法》通过探索制定数据跨境流动分类分级制度、重要数据目录、负面清单及一般数据清单，构建了一般数据规范便利出境的绿色通道，“为数据处理者高效合规地开展数据跨境流动提供指导与帮助”。

其实，早在今年6月，杭州便开始施行了全国首部数字贸易领域的地方性法规——《杭州市数字贸易促进条例》（以下简称《条例》），首次明确了数字贸易的法定概念、范围和业态模式，以及政府可以推动制定和实施数据跨境流动的规则。

“这次立法，让我们知道动画影视这些数字内容是被鼓励和支持的贸易形态。”中南卡通总经理沈玉良说，因为是非货物贸易，动漫影视出海曾经一直处于“没人管”的状态。“但现在动漫影视出海进‘白名单’了，让我们有信心和动力去推进。我们也希望从国内20%人口的市场扩展到全球市场。”

沈玉良说，伴随着《条例》的发布，后续可能还有其他的支持政策。“一方面，立法对新场景新业务的探索起到了积极的作用，另一方面，也增强了我们国际合作的信心。”他提到，国际合作是中小数字文化企业出海的一条重要路径，“必须要了解国际市场，了解什么数字内容受欢迎，才有可能为数字化贸易打好扎实的基础”。

新机遇在数贸会上全球共享

在第三届数贸会的启动仪式上，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长扎斯兰·马季耶夫分享了多个自己正在经历的“数贸惠享全球”的例子。

他提到，去年，圆通速递与哈萨克斯坦国家邮政达成了战略合作，双方在物流信息系统和自动化、智能化物流设备、快递配送服务等领域展开了深入合作。他说，目前，中哈两国正在合力建设中亚地区最大的电商物流中心，“这将使哈萨克斯坦成为中亚地区关键的物流枢纽，大大提升跨境贸易的速度和效率”。

马季耶夫还介绍了中哈两国企业在科技金融领域的合作。“哈萨克斯坦的Kaspi（哈萨克斯坦电商平台）与支付宝达成了无缝支付的合作，为电子商务创造了统一的交易空间。”他认为，为用户提供顺畅、安全的支付体验，有助于推动数字经济发展，进一步促进两国之间的贸易往来。

实际上，数字贸易快速发展的积极影响是双向的。本次参展的企业中，有很多也正共享着高水平开放与合作提供的新机遇。

参加数贸会的这几天，每日互动总裁刘宇在展位上遇到不少前来询问业务或交流的人，其中不乏国外客商，一名印度客商令他印象深刻。“这名客商一直在咨询智慧交通管理产品的具体效果和原理，他说‘这个产品如果用到自己的国家肯定能有效解决交通拥堵’。”刘宇说，这名印度客商留下了联系方式，具体是要直接引进现成技术还是自己复刻一套，“都有可能，但我能感觉出他很想这项技术在自己国家快速落地”。

本届数贸会现场，电商直播的影子几乎出现在每个主题展馆。从南非来的宁清妍这几天一直在数贸会现场，忙着通过TikTok向海外网友介绍中国和南非的优质产品。

宁清妍是杭州科技职业技术学院电子商务专业的大一新生。今年5月，她和朋友一起从南非来到杭州，并第一次知道了跨境电商直播。“南非的人虽然用TikTok，但都是用来刷视频，很少有人用来直播卖货。”她计划，毕业后回南非，建立自己的电商公司。“利用TikTok等电商平台把南非的好货卖向全世界。”

在杭州，像宁清妍一样的海外电商主播还有很多，而这只是电商尤其是跨境电商快速发展的一个小小的缩影。

第三届数贸会期间，商务部国际贸易经济合作研究院发布的《“丝路电商”合作发展报告2024——开放创新打造合作新高地》显示，目前“丝路电商”伙伴国已增至33个，“丝路电商”朋友圈不断扩大；2023年，中国与33个伙伴国跨境电商进出口额占中国跨境电商进出口总额三成。

“电子商务作为数字经济发展最迅速、创新最活跃、应用最丰富的重要组成部分，已成为全球经济发展新引擎，国际合作空间不断拓展。”商务部国际贸易经济合作研究院副院长崔卫杰评价说。（记者 贾骥业 朱彩云）

(责编：方经纶、杨迪)

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