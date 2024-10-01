人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

事关免税购物 海关对市内免税商店监管办法10月起施行

2024年10月01日08:48 | 来源：央视网
小字号

原标题：事关免税购物 海关对市内免税商店监管办法10月起施行

免税购物在吸引消费回流、拉动消费增长方面具有重要作用。为规范海关对市内免税商店的实际监管，海关总署日前发布《中华人民共和国海关对市内免税商店监管办法》。该办法将于2024年10月1日起施行。

所谓市内免税商店，是指经国务院批准，按规定设立在市内，向即将出境的旅客销售免税品的商店。

办法共有5章21条，重点明确了海关对市内免税商店经营、免税品（含退税国产品）销售、提离等方面的监管职责和范围。

根据办法，国内商品进入市内免税商店视同出口，需符合国家关于出口管制和免税商店经营退税国产品等相关要求。

对于免税品的销售，办法明确：出境旅客在市内免税商店购买免税品不设购物限额，但应当符合旅客携带行李物品进出境以自用、合理数量为限的规定。

同时，购物旅客应将所购免税品一次性携带出境，不允许在市内免税商店购买或预订后，寄存在口岸并于进境时提货。购物旅客如将所购免税品再次携带进境的，海关按照进境物品管理，照章征（免）税。

对于旅客购买免税品后变更航班（航次）的情况，办法规定：如变更后的出境时间为原购买免税品之日起60日（含）内的，市内免税商店可为其办理相应的延期提货手续；超过规定时限的，市内免税商店应当为其办理退货手续。而旅客购买免税品后取消出境行程的，市内免税商店应当为其办理退货手续。

旅客提货后，想要退换货如何处理？

根据办法，旅客提货后退货的，市内免税商店应当重新办理退货免税品的入库手续。需要换货的，市内免税店应当确保退回免税品与更换免税品的品名、号、规格型号等完全一致。

海关提醒：组织、利用他人购买免税品的资格，购买免税品谋取非法利益构成违反海关监管规定或者走私行为的，以及市内免税商店有违反海关监管规定行为或者走私行为的，由海关依照有关规定予以处理；构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

(责编：方经纶、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国正从矿业大国向矿业强国奋力迈进
　　新中国成立75周年矿产勘查成就展现场。人民网 唐佳摄 人民网北京9月30日电 （唐佳）今日，以“为国找矿 无上光荣”为主题的新中国成立75周年矿产勘查成就展在中国地质博物馆开幕。…
多方共促符合我国国情的碳足迹标准通则落地实施
　　人民网北京9月30日电 （记者杜燕飞）在“双碳”背景下，我国产品碳足迹核算标准通则国家标准《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》将于今年10月1日实施。该标准借鉴了国际标准化组织ISO发布的国际标准，为我国产品碳足迹核算国际互认奠定了基础，也增加了数据地理信息内容，更具有可操作性，体现了中国特色。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部