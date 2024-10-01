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我国科学家发现：河流侵蚀对珠峰高度产生了潜在影响

2024年10月01日08:49 | 来源：新华网
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原标题：我国科学家发现：河流侵蚀对珠峰高度产生了潜在影响

中国科学院院士、中国地质大学（北京）地球科学与资源学院王成善教授团队与合作者30日晚在《自然·地球科学》上发表的研究成果显示，河流侵蚀对于珠峰高度产生了潜在影响。这一发现不仅有助于揭示珠峰“异常身高”的奥秘，也为探索其他山脉的形成机制提供了全新视角。

王成善说，全球科学家证实，珠峰的形成主要是由于印度板块与欧亚板块的碰撞。这一地质过程不仅造就了珠峰，还形成了整个喜马拉雅山脉。然而，仅靠板块碰撞无法完全解释为何珠峰的海拔显著高于其他山峰。例如，珠峰比世界第二高峰乔戈里峰高出近250米，而乔戈里峰与第三、第四高峰之间的高度差却仅有几十米。这一异常的高度差暗示，珠峰的隆升可能受到了某种独特机制的影响。

经多年科考，研究团队发现珠峰周围存在独特的水系演化，特别是与一条古老河流——科西河的演变密切相关。科西河上游是位于珠峰北面我国境内的朋曲河，呈东西走向，而下游则切穿喜马拉雅山脉，呈南北走向。通过建立水力侵蚀模型并结合非线性反演方法，团队最终重建科西河的“河流袭夺”过程。

河流袭夺是在造山带中普遍存在的现象，意为一条河流通过侵蚀“抢走”另一条河流的水流。研究结果表明，约8.9万年前，科西河发生河流袭夺，导致流域面积急剧扩大，河流侵蚀速度加快，每年最大侵蚀深度可达12毫米。随着河床下切，周围岩石因重量减轻发生“均衡反弹”，这一过程推动了珠峰的进一步隆升。据估算，此次河流袭夺以来，珠峰的海拔每年增加约0.2至0.5毫米，累计增加15米至50米的高度。

“尽管构造运动仍是珠峰隆升的主要原因，但这项研究揭示了河流袭夺导致山峰隆升的新机制，有助于人们更全面理解造山带的演变与高峰形成过程。”王成善说。（记者 魏梦佳）

(责编：方经纶、杨迪)
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