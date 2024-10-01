原标题：上半年中国经常账户顺差937亿美元，国际收支延续自主平衡

中国国家外汇管理局(下称“外汇局”)30日发布数据显示，按美元计值，2024年上半年，中国经常账户顺差937亿美元，其中，货物贸易顺差2884亿美元，服务贸易逆差1230亿美元，初次收入逆差778亿美元，二次收入顺差61亿美元。

此外，资本和金融账户逆差1228亿美元，其中，资本账户逆差1亿美元，金融账户逆差1227亿美元。

当天外汇局发布的2024年上半年中国国际收支报告表示，2024年上半年，中国国际收支延续自主平衡格局。经常账户顺差规模与同期国内生产总值(GDP)之比为1.1%，继续保持在合理均衡区间。其中，货物贸易顺差保持稳定，内外需回升推动出口和进口同步增长；服务贸易逆差有所扩大，主要是中国居民跨境旅行继续向常态水平回归。

该报告还提到，非储备性质的金融账户呈现逆差，与经常账户形成“一顺一逆”的平衡格局。一方面，来华各类投资917亿美元，较2022年和2023年同期明显提升。另一方面，中国对外各类投资2189亿美元，总体有序进行。从存量上看，2024年6月末，中国对外净资产3.0万亿美元，较2023年末增长2.8%。

上述报告预计，今年下半年，经常账户顺差维持在合理均衡水平，跨境资本流动逐步趋向均衡，外汇储备规模保持稳定。外汇管理部门将持续深化外汇领域改革创新，加大外汇便利化政策供给，积极防范化解跨境资金流动风险，维护外汇市场稳定和国际收支平衡。 (记者 夏宾)

(责编：方经纶、杨迪)

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