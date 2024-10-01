原标题：京津冀将携手助推低空经济加速“腾飞”

北京市经济和信息化局等部门30日发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》(下称“方案”)。方案多次提到京津冀将加强联动，共促低空经济产业高质量发展。

方案指出，充分发挥北京市科技、人才、政策等优势，统筹产业发展和低空安全，坚持创新驱动、特色发展，瞄准新领域新赛道，聚焦新技术新能源，加快低空产业技术创新，着力发展低空制造、技术服务，推进低空应用及生态建设，加强央地合作、区域协同，将低空经济培育为引领京津冀协同发展的先导示范产业，将北京打造成低空经济产业创新城市、全国低空经济示范区。

方案指出，将推进京津冀地区飞行服务平台统一建设、协同运行、信息互通。加强北京低空技术、装备等在天津、河北等地区应用，推进资源共享，加快形成京内技术输出＋京外技术验证及服务应用的协同发展模式。到2027年，突破一批数字化低空飞行及监管服务技术，建立空天地协同的监管运行技术支撑体系，推动在京津冀地区协同布局、资源共享、共同发展。

在加强低空安全技术验证方面，方案提到，将推动京津冀联动，打造多元化应用场景，通过设定多级防御圈应对不同危险级别的空域入侵，强化重点目标单位的安全技术验证。

在推进航空物流配送应用方面，方案提到，将在北京延庆、平谷、密云、房山等有条件的区推动常态化低空物流配送应用，并拓展到京津冀重点地区。开发干支末航空物流配送航线，开展无人机城际运输及末端配送应用示范，探索智慧物流新模式，推动构建航空物流配送网络。

根据方案，在确保安全的前提下，北京力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，低空技术服务覆盖京津冀、辐射全国，低空产业国际国内影响力和品牌标识度大幅提高，产业集聚集群发展取得明显成效，低空产业体系更加健全，在技术创新、标准政策、低空安全、应用需求等领域形成全国引领示范，产业规模达到1000亿元。 (记者 吕少威)

(责编：方经纶、杨迪)

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