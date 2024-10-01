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甘肃白银县域经济：从“一枝独秀”到“多点开花”

刘玉桃
2024年10月01日08:54 | 来源：中国新闻网
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原标题：甘肃白银县域经济：从“一枝独秀”到“多点开花”

30日，甘肃省政府新闻办召开“牢记嘱托 谱写中国式现代化甘肃新篇”系列主题新闻发布会——白银专场，甘肃省白银市委副书记、市长张延保表示，白银市县域经济各具特色、竞相发展，2020年地区生产总值超过100亿元的仅有白银区，2023年增加到3个，平川区、靖远县分别突破100亿元，白银区突破200亿元，连续3年荣获全省县域经济发展十强县，县域经济实现了从“一枝独秀”到“多点开花”的历史跨越。

白银地处黄河上游、甘肃中部，因矿得名、因企设市。1956年震惊世界的凤凰山大爆破，拉开了白银有色金属开发的序幕。当年的开拓者创造了铜产量、产值、利税连续18年全国第一的辉煌，缔造了驰名中外的“铜城”。

张延保表示，白银市坚持“做大总量、扩大增量”不动摇，白银现代化建设的步伐更快了。始终把高质量发展作为新时代的首要任务，扩大有效益的投资，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。2023年，白银市地区生产总值达到672.3亿元，是2020年的1.4倍，年均增长7%，高于全国、全省平均增速。

“十四五”以来，白银市累计实施省市列重点项目679个、完成投资1460亿元；累计争取中央省预算内、地方政府专项债券、增发国债、超长期特别国债等资金180亿元，支持项目561个，有力支撑经济实现高质量发展。

多年来，白银市立足资源禀赋、比较优势，全力推进“强工业、强科技”行动，加快构建具有白银特色的现代化产业体系。

在推动传统产业焕新升级方面，白银市深耕有色、稀土、化工等产业链，建成国内单体规模最大的稀土萃取分离生产线，全市有色金属产能突破百万吨，铜产能达到40万吨，稀土冶炼分离产量达到5万吨，均较“十三五”实现了翻番。在推动新兴产业聚链成群方面，白银市发展新材料、新能源、数字经济等新兴产业，白银集团20万吨高导新材料、稀土公司1.2万吨稀土金属等项目建成投产，全市战新产业增加值占规上工业增加值比重达到13.2%。

为推动科技创新提质增效，白银市以科技向“新”，引领产业向“高”，认定省级技术创新中心8家，培育高新技术企业121家、省级创新型企业91家，白银科技企业孵化器先后7次获国家考核优秀(A类)评价，我国唯一自主知识产权的白银炉技术创新升级项目顺利投产，高纯铼条和高纯碲生产线填补了甘肃省该产业空白，科技进步对经济增长贡献率达到59.5%，正在推动更多科技成果从“实验室”走向“生产线”，从“样品”变成“商品”。(完)

(责编：方经纶、杨迪)
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