孙自法

原标题：珠峰近年为何突然“长高”？科学家最新研究揭示原因

被誉为“地球第三极”的世界最高峰珠穆朗玛峰(珠峰)，近年为何突然“长高”备受全球关注。

施普林格·自然旗下专业学术期刊《自然-地球科学》北京时间9月30日夜间在线发表一篇中外科学家合作完成的论文认为，珠峰近年的隆升可能部分归因于约8.9万年前一次河流袭夺事件对地貌的影响。论文作者估计，这一事件或使珠峰的高程增加了15-50米。

该论文介绍，印度板块与欧亚板块的持续汇聚形成了喜马拉雅山脉，造就了地球上一些高峰。其中，海拔近8849米的珠峰比世界第二高峰高出约250米。先前对全球定位系统(GPS)数据的分析显示，珠峰近年以每年约2毫米的速度隆升，这一速度超过了对喜马拉雅山脉整体隆升速度的预期。这一现象表明，除了持续的区域构造运动外，可能还存在其他机制促进了珠峰的隆升。

在本项研究中，论文共同通讯作者、中国地质大学(北京)王成善院士团队的戴紧根教授和同事及合作者一起，对珠峰附近河流的变化是否推动了珠穆朗玛峰近年的隆升进行研究。他们利用数值模型模拟了阿润河及其下游网络的演变，并与当前地形进行对比。模拟结果显示，阿润河在8.9万年前曾袭夺上游朋曲。这次河水改道导致河流在适应新河道的过程中发生了快速侵蚀，最终形成深切的阿润河大峡谷。

戴紧根教授指出，虽然河流侵蚀可能导致沿河道的高程局部降低，但峡谷形成造成的大量物质被带走，可能引起包括珠峰在内的周围地貌的隆升作为补偿反应。

论文作者总结认为，尽管与板块运动相比，河流袭夺对地形变化的贡献可能相对较小，但这一过程对于区域侵蚀模式和山峰的进一步隆升都可能产生重要影响。(记者 孙自法)

(责编：方经纶、杨迪)

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