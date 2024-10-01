人民网北京10月1日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局9月30日发布的《2024年上半年中国国际收支报告》（以下简称《报告》）显示，2024年上半年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。我国外汇市场呈现较强韧性，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，市场预期和交易总体理性有序。

《报告》指出，2024年上半年，我国国际收支延续自主平衡格局。经常账户顺差937亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.1%，继续保持在合理均衡区间。其中，货物贸易顺差保持稳定，内外需回升推动出口和进口同步增长；服务贸易逆差有所扩大，主要是我国居民跨境旅行继续向常态水平回归。非储备性质的金融账户呈现逆差，与经常账户形成“一顺一逆”的平衡格局。

“近年来，我国持续推进产业转型升级，促进服务业与制造业的融合发展，出口稳步增长。随着经济实力增强和人民生活水平的提高，对海外商品和服务的进口需求也在增加。”国家外汇管理局副局长李红燕此前在国新办举行的新闻发布会上说。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授、全球创新与治理研究院执行院长吕越表示，我国经济运行延续回升向好态势，国内市场消费需求持续恢复，为货物贸易进出口提供了基础。随着外贸政策红利不断释放，科技创新带动产业创新，商品结构持续优化，均为贸易顺差作出贡献。

作为服务业和服务贸易大国，我国在全球服务贸易国际合作中占据着不可替代的地位。商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威表示，近年来，我国通过持续推动服务业扩大开放，优化服务贸易政策体系，开展服务业扩大开放综合试点示范和服务贸易创新发展试点建设，推动服务贸易规模快速增长，成为全球服务贸易增长的重要动力。

直接投资方面，“一方面，来华各类投资917亿美元，较2022年和2023年同期明显提升。其中，外商股权性质直接投资保持净流入，来华证券投资净流入规模为历史同期较高水平，外债去杠杆趋缓。”《报告》认为，另一方面，我国对外各类投资2189亿美元，总体有序进行。其中，对外直接投资稳步推进，对外证券投资较快增加，对外存贷款等其他投资基本稳定。从存量上看，2024年6月末，我国对外净资产3万亿美元，较2023年末增长2.8%。

“我国对外直接投资增长不仅反映了国内各类主体充分利用国内国际两个市场、两种资源的积极成效，也为吸收我国投资的东道国经济发展提供了有力支持，促进了全球贸易投资的融合和可持续发展。”国家外汇管理局国际收支司司长贾宁近期在商务部举行的专题发布会上表示，金融机构对外直接投资不仅直接服务于国内企业“走出去”，也为东道国企业提供了本土化金融服务，还为东道国企业了解和进入中国市场提供了桥梁。

展望2024 年下半年，《报告》认为，我国持续推动经济高质量发展，加大宏观政策调控力度，国际收支稳健运行的内在基础更加稳固。预计经常账户顺差维持在合理均衡水平，跨境资本流动逐步趋向均衡，外汇储备规模保持稳定。

(责编：方经纶、高雷)

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