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遨游星空 载梦远航

刘诗瑶 占 康
2024年10月01日10:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　此时此刻，距离地球400公里的轨道上，神舟十八号航天员乘组——叶光富、李聪、李广苏正在开展空间科学实验与技术试验。截至目前，三名航天员的“太空出差”时间已超过5个月，他们将在中国空间站迎来新中国75周年华诞。

　　与此同时，在中国航天员科研训练中心，其他航天员正在进行训练，为后续载人航天任务继续备战，日复一日，紧张有序。

　　天地一心，筑梦航天。1998年1月5日，在1500多名优秀空军飞行员中精心选拔的14人，汇聚北京航天城，成为中国首批航天员。26年过去，伴随着我国航天事业的发展，航天员队伍也在不断成长和壮大。如今，包括航天驾驶员、航天飞行工程师和载荷专家等在内，航天员的类型更加丰富。

　　“祖国利益高于一切”——这是航天员大队公寓门口写着的8个大字，也是全体航天员共同的坚定信念。航天员们常说，他们的状态只有两种——飞行和准备飞行。自从航天员杨利伟把中国人的身影留在了浩瀚太空，中国航天员接续飞行，迄今已有22名航天员执行载人航天飞行任务，一次次在太空标定新高度。近期，我国第四批预备航天员选拔工作也已结束，为我国载人航天事业的发展提供了更大的人才支撑。

　　航天员朱杨柱说：“感恩伟大时代，让航天梦与强国梦交相辉映。”航天员桂海潮说：“有了空间站这个新舞台，为我国空间科学发展提供了新机遇。”……航天员们仰望星空、脚踏实地，也将激励更多人追梦不止，中国人探索太空的脚步将迈得更稳更远。

　　

　　【延伸阅读】

　　探索浩瀚宇宙，建设航天强国。2023年，中国航天实施67次发射任务，研制发射221个航天器；其中，长征系列运载火箭47次发射全部成功，累计发射突破500次。目前，载人航天技术已攻克10余项重大关键核心技术、200余项系统级关键技术，部组件和核心元器件国产化率达到100%。中国空间站已安排在轨实施100多个空间科学研究与应用项目，航天育种搭载实验3000余项。

　　（本报记者刘诗瑶整理）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月01日 06 版）

(责编：方经纶、杨迪)
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