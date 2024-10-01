人民网北京10月1日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局9月30日公布的中国外债数据显示，2024年二季度，我国外债规模较2024年一季度末回升，结构保持稳定。

数据显示，截至2024年6月末，我国全口径（含本外币）外债余额为25453亿美元，较2024年3月末增长327亿美元，增幅1.3%。从币种结构看，本币外债占比49%，较2024年3月末上升1个百分点；从期限结构看，中长期外债占比44%，与2024年3月末持平。

“多重因素综合影响下我国外债规模稳中有升。”国家外汇管理局有关负责人表示，受主要发达经济体货币政策逐步进入降息周期、国内经济运行总体平稳等内外部因素综合影响，我国外债规模自2023年第四季度以来连续三个季度回升。其中，2024年第二季度，银行外债余额增长269亿美元，对外债余额增长贡献率为82%。

业内人士表示，当前，我国外债期限由短期为主向长短期并重的结构发展。中长期外债较好满足实体企业的长期资金需求，拓宽了新基建、高新技术产业等领域资金来源渠道；我国短期外债余额稳步增加，为市场主体日常运营提供流动性支持。与此同时，我国银行部门外债规模是我国外债支持经济发展过程中占比最大、最重要的构成之一，主要是境外投资者持有我国政府债务证券增长迅速。

《2024年上半年中国国际收支报告》（以下简称《报告》）认为，近年来外资增持人民币债券意愿增强，同时人民币跨境融资功能提升，在此背景下，我国外债中本币外债占比稳步提升、外币外债占比随之回落。借用人民币外债可一定程度上缓解币种错配、货币兑换成本等问题，有效降低我国外债的汇率风险。我国外债工具逐渐多元化，债务证券、货币与存款、贷款、贸易信贷与预付款、关联公司间贷款等持续发展，不断拓宽经营主体的融资渠道。

与此同时，近年来，国家外汇管理局不断探索外债管理改革，贴近经营主体跨境融资需求，陆续出台多项便利化措施，为支持实体经济提质增效发挥积极作用。

“国家外汇管理局试点银行办理非金融企业外债登记，简化企业事前审批流程；逐步取消外债账户开户数量限制，优化多笔外债共用账户管理，支持有实需的非金融企业异地开户，降低资金管理成本。”《报告》指出，持续完善资本项目收入支付便利化政策和资金使用负面清单管理，符合条件的企业无需事前逐笔提交真实性证明材料即可便捷的使用外债资金；试点并逐渐在全国推广企业跨境融资便利化，助力科技型中小企业跨境融资。

“预计我国外债规模将继续保持稳定。”上述负责人表示。今年以来全球通胀高位降温，加拿大、欧盟、英国、美国等发达经济体先后降息，同时我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。预计第四季度我国外债继续去杠杆的可能性较小，外债规模有望继续保持稳定。

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经