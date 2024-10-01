人民网记者 王绍绍

赠送消费券、发放补贴、搞促销活动……今年以来，以旧换新成为大众消费领域的“热点”，近期成效显现，消费潜力进一步释放，有效促进经济回升向好。

大力推动消费品以旧换新，是一项利企惠民的重大政策，也是深入实施扩大内需战略的重要举措。此前印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确安排近1500亿元直接下达地方支持消费品以旧换新。

近日，国家发展改革委召开新闻发布会介绍了消费品以旧换新的进展成效。“支持消费品以旧换新的1500亿元超长期特别国债资金，在8月初已全部下达到地方。”相关负责人表示，在政策拉动下，汽车、家电、家居家装等重点消费品销量实现大幅增长。

多地拿出“真金白银”，加力支持“两新”工作。在北京，消费品以旧换新补贴再“加码”，新增支持个人乘用车置换更新，补贴标准与上一轮政策相比也有大幅提高，实现线上线下全场景覆盖；在陕西，当地开展新能源汽车下乡和以旧换新推广活动，进一步促进陕西省新能源汽车消费；在甘肃，全省累计发放消费品以旧换新补贴资金1.94亿元，激发消费品市场新活力……

“与投资补助等传统支持方式不同，这次向地方直接安排资金，赋予地方更大的自主权，在符合‘两新’总体要求的情况下，充分发挥地方的创造力，有利于更便捷地让这些‘真金白银’的优惠直达消费者。”相关部门负责人表示。

“以旧换新蕴藏巨大市场空间，是扩大消费的重要抓手。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇介绍，进一步促进消费稳定增长，要注重通过鼓励和推动消费品以旧换新，让换新需求更快释放，形成更多新增长点。

以旧换新推动消费“焕新”，不断激发市场生机活力。在四川成都，部分家居、家电企业联合推出整屋以旧换新活动，一些卖场还专门设置了家电回收网点，推出了一站式装修活动，涵盖设计、装修、家居家电换新等全流程服务，让消费者多得实惠少跑路；在重庆，一些电商线下门店推出“以旧换新”至高立减20%的补贴福利，以及买家电买二送一等一系列优惠活动，吸引不少消费者前来购物。

作为消费品“以旧换新”的重要环节，“收旧”对“换新”工作的推进发挥着至关重要的作用。在上海，当地建成300个“升级版”惠民回收服务点，一些商家也在“售新”的同时，提供“收旧”服务。

“大量废旧产品设备的淘汰，为资源循环利用产业提供更多的原材料来源，推动循环经济行业规模进一步壮大。”业内专家表示。

目前，消费品以旧换新政策效应已逐步显现。商务部数据显示，汽车方面，截至8月22日，全国汽车报废更新补贴申请突破68万份；上半年新能源乘用车零售量411.1万辆，同比增长33.1%。家电方面，1月至7月限额以上单位家电和音像器材类商品零售额同比增长2.3%。家装厨卫方面，1月至7月限额以上单位家具零售额同比增长3.2%。上半年全国新增3160个智能化社区废旧物资回收设施，循环利用体系加快完善。

“‘以旧换新’的巨大消费市场一方面提振了企业的信心，另一方面也意味着更高质量的产品、更加完善的功能，这也激发了企业的创新积极性。”业内专家表示，相关部门、企业和消费者需要共同努力，才能在发挥“以旧换新”促进消费、推动产业升级的同时，更好地保护环境，促进循环经济的发展。

“要加力推进消费品以旧换新。”商务部相关负责人表示，将继续督促各地加快落实相关支持政策，提升汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”政策效能，充分释放政策红利，让真金白银的优惠直达消费者。同时组织开展“链千企 惠万家”好物焕新季、“千县万镇”新能源汽车消费季、“双智新品供需适配”对接交流等活动。

(责编：方经纶、高雷)

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