陈子源

发布会现场。 主办方供图

9月26日，东风风行星海S7全球上市发布会在青岛举行，致美安心家轿星海S7全球正式上市。奥运跳水冠军练俊杰以风行星海S7首席推荐官和车主代表的身份，在发布会上分享了他与星海S7的故事。

发布会现场。 主办方供图

会上，东风柳汽总经理林长波介绍，风行星海以用户价值为引，以“切实解决用户痛点”技术路线，不断致力于提升车内空间的舒适性与智能化水平。

作为风行星海序列的产品之一，星海S7希望满足用户对“造型与颜值”“续航与安全”“空间与实用性”等方面需求。动力方面，星海S7的轮边驱动峰值扭矩为3733Nm，零百公里加速时间为6.67s。续航方面，星海S7有着555km的纯电续航里程，百公里电耗11.9kWh。安全方面，星海S7的高强度钢应用比例达68.53%，具备拥有17项主动安全配置的L2+级智能驾驶辅助系统，能大范围实时精准捕捉路况变化，规避潜在风险。此外，星海S7还配备了智慧语音助手，支持一语三指令的对话。

据悉，本次发布会星海S7带来三款车型版本，售价11.98万起。为让更多用户体验试驾，星海S7将在全国范围开展万众试驾。

(责编：方经纶、高雷)

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