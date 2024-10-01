新华社北京10月1日电（记者潘洁）国家统计局日前发布的新中国75年经济社会发展成就系列报告显示，新中国成立75年来，我国经济实力、科技实力、综合国力显著增强，国际影响力大幅提升。1979年至2023年我国经济年均增长8.9%，远高于同期世界经济3%的平均增速，我国对世界经济增长的年均贡献率为24.8%，居世界第1位。

新中国成立之初，我国经济基础非常薄弱，经济规模很小，1952年我国国内生产总值（GDP）仅为300亿美元。1978年我国GDP增至1495亿美元，占世界经济的比重为1.7%。改革开放以来，我国经济总量持续扩大，2023年经济总量达到17.8万亿美元，占世界总量的比重提升至16.9%，稳居世界第2位。

经济总量实现跨越式发展的同时，科技实力、创新能力也有了明显提升。改革开放后，随着知识产权制度体系从无到有并逐步完善，我国知识产出快速增长。1985年我国发明专利申请受理量为8558件，2011年攀升至52.6万件，跃居世界首位。截至2022年底，我国发明专利申请受理量达161.9万件，稳居世界首位，PCT国际专利申请量连续4年位居全球第一。

对外经贸方面，1950年，我国货物贸易进出口总额仅11亿美元，占世界比重0.9%。改革开放后，我国对外货物贸易进入加速发展时期。1999年，我国货物贸易进出口总额达3606亿美元，跃居世界第9位；2009年货物进出口总额达到22075亿美元，跃居世界第2位。党的十八大以来，我国货物贸易进出口总额及居世界位次进一步提升，2013年，我国成为全球货物贸易第一大国。2023年，我国货物贸易进出口总额达5.9万亿美元，占世界比重升至12.4%，连续7年稳居世界第1位。

服务贸易也发生了翻天覆地的变化。新中国成立初期我国服务贸易几乎为零。1982年我国服务贸易进出口总额为46.9亿美元，居世界第34位。党的十八大以来，我国服务贸易规模不断扩大。2023年我国服务贸易进出口总额达9331亿美元，位居世界第4位。

(责编：徐婵、牛镛)

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