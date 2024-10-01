人民网北京10月1日电 （焦磊）国家统计局日前发布数据，9月份，制造业采购经理指数为49.8%，比上月上升0.7个百分点；非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.3个百分点；综合PMI产出指数为50.4%，比上月上升0.3个百分点，我国经济景气水平总体有所回升。

“高技术制造业和装备制造业继续领跑。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，从重点行业看，高技术制造业和装备制造业PMI分别为53.0%和52.0%，比上月上升1.3和0.8个百分点，继续保持良好发展态势；消费品行业PMI为51.1%，比上月上升1.1个百分点，景气度明显回升；高耗能行业PMI为46.6%，比上月上升0.2个百分点。

此外，赵庆河表示，9月份制造业生产活动加快还存在企业生产加快、各规模企业PMI均有回升、价格指数仍处低位等几项主要表现。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，9月制造业供需两端同步走强，是当月制造业PMI指数大幅回升，超出市场预期的主要原因。他表示，季节性影响和此前稳增长政策效应体现是推动制造业PMI指数大幅回升的两个主要因素。7月央行降息落地、财政安排3000亿超长期特别国债资金支持“两新”，有效拉动了市场需求。

国盛证券首席经济学家熊园表示，供给端，生产指数重回扩张区间高频看，9月PTA开工率、粗钢产量等传统生产高频指标多数小幅反弹，也指向工业生产有所回升；需求端，9月PMI新订单指数回升1个百分点至49.9%，行业看，医药、汽车、电气机械、电子设备等行业供需增长较快。结合9月消费品行业PMI为51.1%，比上月上升1.1个百分点，指向消费需求出现边际好转迹象。

王青表示，展望未来，伴随新一轮稳增长政策发力显效，特别是财政增量措施有望推出带动，10月制造业PMI指数升至扩张区间已没有悬念，我们估计会达到50.5%左右，并有望在年底前持续运行在荣枯平衡线之上。这意味着四季度经济增长动能将有明显改善，进而确保完成全年“5.0%左右”的增长目标。

近期，货币金融政策部门出台并落地多项促进资本市场发展政策，有效提振权益市场信心，支撑经济平稳健康发展的积极因素得到延续。

熊园认为，基本面角度，9月PMI数据指向经济边际改善，虽然仍在收缩区间，但市场此前对经济压力的计价已经较为充分，主要股指估值水平均已经降至历史低位，四季度随着政策效果显现，经济可能进一步环比改善。流动性角度，宏观看，随着美联储降息周期开启、我国降准降息落地且幅度超预期，宏观流动性环境有望好转。微观看，前期债市、红利资产已经涨至高位，居民定期存款比例持续提升，后续随着股市反弹，有望吸引国内外避险资金回流。

熊园分析称，“政策底”已出现，“经济底”已不远，预计本轮A股反弹可能较为持续。券商、周期、消费等基本面相关行业，TMT等前期跌幅较大的部分成长行业短期可能相对占优。

(责编：方经纶、高雷)

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