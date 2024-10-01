原标题：中国太保寿险探索“以客户为中心”路径：以对公业务为基石，构筑“BEST职域服务”芯标杆

9月27日，中国太保寿险升级推出“BEST职域服务芯模式”，聚焦企事业单位员工及其家属风险保障和服务需求，设计并提供涵盖员工福利、两税产品、康养服务等在内的全方位、全周期、定制化综合保险解决方案。此次推出BEST职域服务芯模式，是中国太保积极响应国家战略、助力实体经济、服务人民美好生活的有力实践。

B：BUSINESS PROCESS，构建标准化服务流程，提供更加便捷高效的服务体验。中国太保寿险秉承“以客户为中心”的理念，提供针对性的产品和服务解决方案，满足客户全生命周期的保障需求。通过独具特色的职域服务模式构建标准化的服务流程，提供更加便捷、高效的服务。将多年积累丰富的对公服务经验，转化为个人服务优势，从而进一步拓展保险服务的广度和深度。

E：ENTERPRISE，精准聚焦重点行业领域，想“企”所想,解“企”所忧。中国太保寿险的项目服务团队定期深入企事业单位，针对各行业独特的特性和需求，为企业精心打造量身定制的保险与服务方案，以持续提升服务满意度。此外，公司还不断创新增加具有精选行业特色的服务触点，力求在服务细节上追求卓越，让企业客户深切感受到公司的关怀与专业。

S：SERVICE，搭建完备产品服务体系，提供全方位全周期的保障服务。随着我国人口老龄化加剧，中国太保寿险积极响应国家政策，丰富健康养老保险产品。近期，保险业新“国十条”出台，明确积极发展第三支柱养老保障。中国太保寿险依托在第二支柱企业年金、职业年金等领域丰富经验，迅速拓展至第三支柱，近期推出太保鑫长虹年金保险（分红型），广受市场好评，有效满足个人养老需求。公司依托“线上+线下”平台，提供差异化服务，确保企业员工及家庭问题得到及时专业解决。

T：TEAM，搭建专业高效服务团队，以专业素养赢得客户信赖与托付。中国太保寿险汇聚业内顶尖的专业人才，搭建专业高效服务团队，以专业素养赢得客户信赖与托付，组建员福规划师、IFA 理财顾问团队等，为客户提供专业服务与支持。团队成员专业知识深厚，实践经验丰富，责任感强，用心倾听客户的需求，提供个性化解决方案，传递关爱。

中国太保寿险总经理李劲松表示：“中国太保寿险始终秉承以客户为中心，倾力打造中国太保寿险BEST职域服务芯模式，将以卓越的标准化服务标准，构建全面而完备的服务体系，融合贴心的客户关怀与高度专业化的服务团队，为企业及其员工量身打造个性化解决方案。未来，中国太保寿险将继续发挥对公业务的独特优势，不断创新服务模式，提升服务品质，全力构筑行业职域服务新标杆。”

中国太保寿险总经理助理代传江表示：“我们依托BEST职域服务芯模式，以高效的项目作业模式、精选的客户资源、强大的产品与服务支持，及专业的赋能培训，为每一位合作伙伴搭建一个充满潜力的发展平台，携手共创精彩未来。为广大客户提供更加安心、便捷、优质的保险保障服务。”

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经