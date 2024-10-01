人民网北京10月1日电 （记者乔雪峰）物畅其流百业兴，物流业一头连着生产、一头连着消费，是畅通国民经济循环的重要环节。今年8月，中国物流业景气指数为51.5%，继续处于扩张区间。

随着现代物流在国民经济中的产业地位持续提升，物流行业与千行百业深度融合，成为促进培育经济发展的新动能。

当前，我国能源转型步伐持续加快，风能发电等新业态不断涌现。无论在祖国西北边疆，还是在东南沿海，都能看到起伏连片的风电机组迎风矗立。

如何才能将这些长达八九十米、重约数十吨的风电叶片从工厂安全运送至指定地点？这就需要特种物流大显身手。

“特、重、大，不仅是我们运输产品的特点，也是我们自身实力的体现。”中国物流集团所属洛阳中重运输有限责任公司（以下简称洛阳中重）总经理张蕴锋表示，“长乐外海C区吸力式导管架”滚装上船项目，承运的导管架高90米、宽40米，在我国东南沿海属体积最大、重量最重的一种。

数字化、智能化、绿色化是新质生产力的核心体现，也是现代物流业转型升级的关键方向。“我们的初心就是通过集成互联网、大数据、人工智能、区块链等前沿技术，解决传统物流行业小、散、乱、差的长期痛点，重点聚焦车货信息不匹配、业务中间环节多、物流信用体系不健全、运输过程不透明、司机空驶率高等现实问题。”中储智运常务副总裁周春涛介绍，通过创新应用一系列智能核心算法，打造智能运力交易、数智物流及数字供应链“三大平台”，实现了物流与供应链的闭环管理与高效协同。

据了解，该平台上线至今，平均为货主企业降低成本10%，为司机减少找货时间69%。“此外，基于我们掌握的核心物流数据，还能为广大企业提供商贸、物流、金融等供应链集成服务。”周春涛表示，这些数字平台的搭建，有效促进了社会物流效率与发展质量的“双向提升”。

仓储作为物流链条中的关键一环，为物流系统的顺利运行、物流产业链的高效运转和物流企业的可持续发展提供着有力支撑。

在中国物流泸州市九港园区，一车“加急订单”货品正在电动叉车的作业下，被有条不紊地安放在指定位置。在这个面积为7000㎡的分拣场地，只需要10个人便能高效准确地完成所有订单调配，科技范儿十足。

园区内，多幢14.5米高的仓库错落有致，在这些穿梭式立体仓库中，装卸作业线、拆垛机、智能化扫描喷码分拣线等自动化智慧设备一应俱全。

物流体系持续升级，末端循环不断畅通，见证了中国经济社会的飞速发展，结出的累累硕果也是中国经济高质量发展、人民共享发展成果的生动注脚。

业内专家表示，有效降低全社会物流成本，不仅能够促进产业结构调整和区域协调发展，还有助于培育经济发展新动能，提升国民经济整体运行效率。

(责编：方经纶、高雷)

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