人民网北京10月1日电 （记者乔雪峰）10月1日0时48分，一列满载卷钢的货运列车从位于涉县的邯钢新区驶出，开往邯郸市内的邯钢老厂区，这趟列车是中国铁路北京局创新运输模式，开行的东戌至邯郸固定编组循环货物列车（以下简称循环班列）。

据介绍，自今年6月28日开行至今（10月1日），中国铁路北京局开行循环班列已满三个月，期间共计开行93列、2790车，为邯钢成功打造了一条钢材运输“快速路”，对推动邯郸地区公转铁运输、减少机动车污染排放、降低企业物流成本起到了积极作用。

中国铁路北京局石家庄铁路物流中心阳邑营业部经理王伟表示，循环班列，指的是将30辆敞车固定成列，每天从邯钢新区装运卷钢后发车，直达旧厂区，卸车后空车当日再返回邯钢新区。如此循环往复运行，省去了提报计划、申请空车、等待编组等诸多环节，运输效率提升明显。

此外，为保证循环班列高质量开行，还设置专职客户代表，每日与邯钢对接装卸车情况，及时协调解决问题，同时联合邯郸站、邯郸车务段，优化取送车和装卸车方案，充分利用线路能力和机力，确保循环班列快进快出、高效运转。

自东戌至邯郸循环班列开行以来，卷钢在邯钢新厂装上火车再到抵达老厂的全程时间由过去的9小时缩短到现在的5小时，压缩运输时间接近一倍。“运量大、速度快、时效准”的循环班列得到了企业的充分肯定，邯钢龙山钢铁专用铁路物流部调度指挥中心主任孔庆军表示，使用循环班列运输卷钢可比传统铁路运输模式快太多，感觉就像货物坐上了高铁，又快又准点，让我们尝到了铁路运输的甜头。

截至10月1日，通过循环班列已为邯钢运送卷钢14.4万吨，预计全年将运输27.9万吨。未来，中国铁路北京局还将打造更多贴合企业需求、速度快服务优的货运新产品，为助力地方经济发展、降低全社会物流成本、推动企业降本增效贡献力量。

(责编：方经纶、高雷)

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