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“十四五”规划102项重大工程取得重要进展

2024年10月01日21:38 | 来源：新华网
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新华社北京10月1日电（记者陈炜伟）记者1日从国家发展改革委了解到，“十四五”规划实施以来，按照党中央、国务院决策部署，国家发展改革委会同有关部门和地方加大协调推进力度，强化资金和要素保障，推动“十四五”规划102项重大工程实施取得一系列重要进展和成效。

国家发展改革委有关负责人介绍，我国交通基础设施进一步补网强链。全国95%的高速公路服务区具备充电条件。151个国家物流枢纽纳入重点建设名单，实现31个省（区、市）全覆盖。

现代能源体系不断完善。长江上全面建成世界最大清洁能源走廊。海上风电装机规模连续三年位居世界第一。全国发电装机超过30亿千瓦，其中风电和太阳能发电装机超越煤电。核电在运装机规模达到5808万千瓦。

城乡发展统筹推进。“十四五”以来，开工改造城镇老旧小区19.5万个，更新改造城市燃气等老化管道约21万公里。全国农村公路达到460万公里，农村自来水普及率达到90%，实现51.2万个行政村“村村通宽带”，全国农村卫生厕所普及率达到75%左右。

绿色发展系统推进。全国自然保护地面积占陆域国土面积约18%。全国约80%的粗钢产能已完成全流程或重点工程超低排放改造，实现全球钢铁行业最大规模超低排放改造。大气污染防治重点区域基本完成平原地区取暖散煤替代。

此外，科技前沿领域攻关多点突破；国家水网骨干工程加快建设；民生工程稳步实施。

(责编：卫嘉、白宇)
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