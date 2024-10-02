8月末我国债券市场托管余额达167.9万亿元
2024年10月02日05:09 | 来源：新华社
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记者日前从中国人民银行获悉，8月份，我国债券市场共发行各类债券73983.9亿元。截至8月末，我国债券市场托管余额达167.9万亿元。
近期，我国债券市场规模稳定增长。中国人民银行公布的金融市场运行情况显示，8月份，国债发行15932.7亿元，地方政府债券发行11996.2亿元，金融债券发行11329.0亿元，公司信用类债券发行13789.1亿元，信贷资产支持证券发行131.0亿元，同业存单发行20503.9亿元。
此外，截至8月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.56万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.7%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.52万亿元。（记者吴雨）
(责编：卫嘉、白宇)
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