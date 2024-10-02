新华社北京10月1日电（记者赵文君）截至目前，全国各级市场监管部门针对家电、电动自行车、装饰装修材料、厨卫用品等换新产品，共抽查检验约5.3万批次，发现并及时处理不合格产品5600多批次，检查生产销售企业约35.7万家次，发现并督促整改问题2.3万个。

市场监管总局质量监督司副司长王胜利介绍，在消费品以旧换新中，消费者买得舒心、换得放心，关系到百姓生活品质提升。市场监管总局高度重视换新产品质量安全监管工作，加大监督抽查和检查力度，保障消费品质量安全，促进消费品质量提升。

在加强重点消费品质量安全监管方面，将家用电器及电器附件、家具及建筑装饰装修材料、电子及信息技术产品等消费品纳入《全国重点工业产品质量安全监管目录(2024年版)》，部署各地市场监管部门加强重点监管，并组织开展2024年产品质量国家监督抽查。

(责编：卫嘉、白宇)

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