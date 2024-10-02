记者日前从世界互联网大会获悉，2024年世界互联网大会乌镇峰会将全面聚焦人工智能，以“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，围绕全球发展倡议、数字化绿色化协同转型发展、数字经济、人工智能技术创新与治理等议题举办20余场分论坛。

世界互联网大会秘书处负责人表示，2024年乌镇峰会将在往年特色基础上持续推陈出新，颁发“世界互联网大会杰出贡献奖”，成立世界互联网大会人工智能专业委员会，设立世界互联网大会智库合作计划，发起世界互联网大会数字研修院项目，举办全球互联网人才卓越计划研修班等。

2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月19日至22日在浙江乌镇举办。（记者 王思北）

(责编：卫嘉、白宇)

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