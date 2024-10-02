新华社北京10月1日电 为进一步推动提升我国农业保险保障水平，稳定种豆农户收益，助力提升大豆种植积极性，更好服务保障油料供应安全，财政部、农业农村部、金融监管总局日前发布通知称，扩大大豆完全成本保险和种植收入保险政策实施范围。

根据通知，2024年，大豆完全成本保险和种植收入保险政策覆盖内蒙古自治区、黑龙江省全域，其他省、自治区、直辖市、计划单列市纳入政策实施范围的大豆种植面积不超过辖内大豆种植总面积的50%。2025年，政策覆盖各省、自治区、直辖市、计划单列市。2026年，将北大荒农垦集团有限公司、中国储备粮管理集团有限公司等相关中央单位纳入政策范围，实现政策全国全面覆盖。

通知明确，完全成本保险为保险金额覆盖物化成本、土地成本和人工成本等农业生产总成本的农业保险；种植收入保险为保险金额体现价格和产量，保障水平覆盖种植收入的农业保险。保险保障对象包括适度规模经营农户、小农户等全体农户和农业生产经营组织。

(责编：卫嘉、白宇)

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