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把“历史数据”转化为“当代记忆”（一线走笔）

孟 扬
2024年10月02日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　每一处工业遗产，都有一份属于自己的“历史的天空”。在这个时空中存在的物、行动的人、发生的事，赋予了这处工业遗产独特的印记，使之具有了纪念属性。在工业遗产保护中，如何将储存于其中的“历史数据”转化为“当代记忆”，让“历史的天空”融入城市公共文化空间，在活化利用中充分展现工业遗产的多重价值？对此，中国原子能科学研究院在保护“一堆一器”的行动中进行了有益的探索。

　　在新中国科技史和工业史上，中国核事业的“奠基之作”、大名鼎鼎的“一堆一器”，作为我国建设的第一项原子能设施，生动标注着新中国的“硬实力”。从基础研究，到“两弹一艇”研制，再到和平利用原子能，“一堆一器”功不可没。虽然，通过报刊书本、影视荧屏，我们对“一堆一器”并不完全陌生。然而，当它们“活生生”地出现在眼前时，惊喜与感动依然油然而生，关于它们的故事与传奇、过往与现状，依然牵动人心。“一堆一器”，是一份沉甸甸的遗产。这份“厚重”，不仅源自它们拥有的能够包裹核能冲撞的坚实结构，更来自沉淀其中的科学力量和中国科学家的爱国情怀、拼搏精神。

　　伴随着中国核事业的发展，如今，“一堆一器”已成为历史坐标和守望者。但这并不代表湮没与荒废。借由“一堆一器”的推动而孕育生长的新生代技术与设施，延续着创造力，不断为它们注入新的内涵，让它们能够以新的方式与社会生活再次“对接”。

　　坐落在“一堆一器”原址附近的中国核工业博物馆，就像是“一堆一器”敞开的心扉。在这里，以“一堆一器”为圆点，通过场景再造，构筑了内容丰富且具有包容度的公共文化空间。借助实物、模型、图片等展陈，钟情于新中国发展史的观者，可以重温中国科学家接力奋斗创造奇迹的故事，感悟“两弹一星”精神；渴望攀登科学高峰的少年，可以了解反应堆与加速器的工作原理；即便是随意浏览，也可以于不经意间被“科普”，了解到核技术在现实生活中的应用与作用。“神秘的核科技，神奇的核技术，神圣的核事业”，在“一堆一器”的讲述中得到了生动诠释。重大事件纪念地、爱国主义教育基地、科普园地，作为工业遗产，“一堆一器”在功能拓展中实现了价值增值，丰厚着城市的文化内涵。

　　讲好“故事”，留住“记忆”，在完成工业遗产所承载的传承使命中，“一堆一器”如凤凰涅槃般获得了生机，充沛了“活化”的力量。这个实例再次说明，“活化利用”是保护工业遗产、传承工业文明的重要途径。而“活化”的关键在于，能否通过内涵的挖掘与外延的延展，使工业遗产走入当下的生活，与现代思维产生互动。不管是携带着岁月特征的物质遗存，还是历经时代风雨孕育而成的文化“内核”、精神现象，在新的时空、新的语境下，都需要找到适宜的、富有时代特色的叙事方法和呈现方式，让即便没有亲身经历者，也可以通过重温与追忆产生感知与想象，延续情感与记忆，从而得到丰富的文化体验。

　　拥有工业遗产，是走向现代化的一个标志。保护好工业遗产，传承在工业化进程中积淀文化与精神，则体现着我们对历史与文明的敬意、对未来的憧憬。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月02日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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