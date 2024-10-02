白之羽

从降首付、降低存量房贷利率，到调整住房限购政策，近期，各地区各部门出台的一系列政策举措，是落实中央政治局会议关于房地产市场调控政策重要部署的具体行动。

从取消限购的广州楼市来看，房产咨询量、带看量明显增多，成交情况有所改善。种种回暖迹象表明，这些密集出台、回应关切的政策举措，有效减轻购房者负担，对于提振预期、增强信心，推动房地产市场平稳健康发展起到了积极作用。

当前，住房刚性需求和改善性需求依然较大。相信相关政策的加速落地见效，将进一步提高住房消费能力，为更好满足群众“住好房”的需求提供支撑。

《 人民日报 》（ 2024年10月02日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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