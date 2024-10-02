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取消限购，广州楼市有何变化？

本报记者 姜晓丹
2024年10月02日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　十月一日，在广州市荔湾区一楼盘售楼处，市民在现场咨询。
　　谢宏达摄

　　9月26日召开的中央政治局会议强调，“要促进房地产市场止跌回稳”“要回应群众关切，调整住房限购政策”。落实中央政治局会议精神，广东省广州市于9月30日起取消居民家庭在本市购买住房的各项限购政策，成为近期首个退出限购的一线城市。

　　10月1日，记者走访广州市区几个售楼处，了解各方对政策的反应。

　　一大早，广州市荔湾区万科·理想花地朗庭楼盘售楼处销售经理谢宏达就开始忙活，往常10点才会来人的售楼处，今天9点就来了不少人。到下午1点半，已经接待了10多组客户的谢宏达才有工夫吃上几口午饭。

　　“这几天来看房的人成倍增加。”谢宏达说，“仅昨天一天，来看房的客户就有150组，成交了15套。今天是国庆假期第一天，来的客户就更多了。”

　　陈先生因为工作调动来到广州，想购置一套小户型。此前社保缴纳时间不足，这次放开限购，他第一时间赶来咨询，“以后会定居广州，希望有个更稳定的住处。”

　　政策调整，为刚需客户提供了更多机会，也让不少有改善性需求的客户准备“入手”。

　　在广州市海珠区琶洲地块，广州地铁地产·珑璟台楼盘的样板间里，吴女士一家正在销售人员的引导下参观190平方米的样板间，“从南面的落地窗，可以看到海珠湿地全景，地下室直通地铁18号线……”

　　“家里两个孩子，还有老人一起住，所以考虑换大一些的房子。”吴女士表示，这次的政策利好，如二套房首付比例降低、贷款利率降低等，确实减轻了购房者负担。

　　“地段、配套、户型、开发商信誉……现在客户买房考虑更加全面，做决定的过程也非常谨慎。”珑璟台项目副总经理郑宏才说，这两天看房的人数比之前有了明显提升，9月30日来看房的人就有28组，是平日的近3倍，而截至10月1日晚上6点，当日来访108组，成交4套。

　　“政策利好强化了购房者信心，以及国庆假期来临的加成，近期的咨询、带看和销售指标都有了显著提升。”郑宏才说。

　　不少房地产从业者也明显感受到政策调整带来的传导效应。广州贝壳找房营销经理余志强表示，不仅新房市场有了起色，二手房的咨询、交易行情也随之升温。

　　广州市社会科学院经济研究所所长欧江波认为，限购政策放宽有助于提振市场信心和预期，促进市场筑底回升和平稳发展，“从短期看，中心城市、中心城区将迎来更乐观的市场行情。同时，政策调整也将促进房地产开发模式的转型，品牌、管理、服务等要素的重要性将进一步凸显，参与市场竞争需要更多的‘精耕细作’。”

　　《 人民日报 》（ 2024年10月02日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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