本报北京10月1日电 （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：截至目前，我国“八纵八横”高铁网主通道已建成投产约80%；开工在建规模约15%。

2016年，《中长期铁路网规划》提出构筑“八纵八横”高速铁路主通道，设计总规模约4.5万公里。“八纵”通道，指的是沿海通道、京沪通道、京港（台）通道、京哈—京港澳通道、呼南通道、京昆通道、包（银）海通道、兰（西）广通道。“八横”通道，指的是绥满通道、京兰通道、青银通道、陆桥通道、沿江通道、沪昆通道、厦渝通道、广昆通道。

截至目前，京沪通道、京哈—京港澳通道、青银通道、陆桥通道、沪昆通道、广昆通道等已实现贯通，其他通道等正在加快推进缺失段规划建设。沿海通道北起辽宁大连（丹东），南至广西北海（防城港），连接东部沿海地区，贯通京津冀、山东半岛、长三角、珠三角、北部湾等城市群。随着广汕高铁、福厦高铁、汕汕高铁先后开通运营，漳汕高铁开工建设，沿海通道建设实现重大突破。目前，沿海通道仅剩沪乍杭、温福高铁仍在进行前期工作。今年，国铁集团将加快广东深圳至江门、广西合浦至广东湛江段、福建漳州至广东汕头段建设。

国铁集团有关负责人表示，力争到2025年全国铁路营业里程达到16.5万公里，其中高铁5万公里，铁路网覆盖99.5%的城区人口20万以上城市，高铁网覆盖97.2%的城区人口50万以上城市，助力区域协调发展。

《 人民日报 》（ 2024年10月02日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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