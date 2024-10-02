本报记者 田豆豆 范昊天

深夜，湖北鄂州花湖国际机场灯火通明，货机引擎轰鸣。产自中国的电子产品、生物医药产品、汽车配件从这儿“隔夜达全球”，南美三文鱼、北美龙虾、泰国榴莲经此中转后送上各地百姓餐桌。

“白天送客，晚上送货。目前，花湖国际机场已开通国际国内货运航线77条，全货机航线连接五大洲超过100个重要城市。”湖北国际物流机场有限公司建设管理专家李爱民说，“凌晨高峰时段，平均2分钟就有1架货机起降。”

党的二十届三中全会《决定》提出：“推进通关、税务、外汇等监管创新，营造有利于新业态新模式发展的制度环境。”花湖国际机场创新航空货运模式，加快打造国际一流航空货运枢纽。

一批自孟加拉国首都达卡发来的5000多公斤服装，正在机场中转，随即发往韩国仁川。

“达卡直达韩国的航班少，而达卡至鄂州的航线密度高，所以货主选择在此中转。”货运代理公司操作经理翁宗维正为这批货品办理“空空中转”业务，“近年来，花湖国际机场不断优化中转服务流程，免去中转货物在机场的安检入库、进出仓库等环节，提高进出口货物的通关效率，也降低了企业货物存放费用等营运成本。”

物流添了“云助手”，中转效率越来越高。翁宗维登录“鄂州花湖国际航空货运枢纽平台”，输入运单号，预配舱单、收运检查、货物安检等状态进度的具体时间点一目了然。

“通过平台看物流时间节点，我们可以靠前安排运输计划、压缩运输周期，货物抵达鄂州前，就能根据物流进度为其预订航班，实现中转‘无缝衔接’。”翁宗维说，放在过去，需要分别通过海关、机场货站、民航等不同渠道，才能查询到相关物流通关信息。

“平台于今年6月上线，打通机场、航司、海关、民航等多方数据壁垒，实现了机场航班查询、出口运单全程追踪管理、集货补贴申报等多项功能，在11个重要物流节点实现信息共享。”鄂州临空集团有限公司总经理廖金星介绍。

数智改造提效能。走进机场占地75万平方米的转运中心，52公里长的智能化分拣线上，大小各异的包裹以每秒2.7米的速度“飞驰”。

在这里，10架以上的货机能够同时装卸，每小时可处理快递28万件。单件货物最快5分钟、最慢半小时就能分拣完毕。鄂州海关副关长李峰介绍：“以往，国际快件需在单独的监管场所内完成通关监管手续，再经二次分拣后分发，货物通关一般需要半天时间；如今，转运中心建成14条海关智能查验线，从‘串联式’通关变为同时进行的‘并联式’通关，快件整体通关时间减少50%。”

围绕将花湖国际机场打造成国际物流枢纽中心的目标，鄂州坚持靠改革创新找寻最优路径。“我们将持续提升花湖国际机场枢纽功能、开放功能，全面建设内陆开放‘空中出海口’，加快打造专业的国际航空货运枢纽。”鄂州市委书记孙兵表示。

《 人民日报 》（ 2024年10月02日 01 版）

(责编：乔业琼、陈键)

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