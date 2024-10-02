新中国成立75年来，中国共产党团结带领全国各族人民艰苦奋斗、开拓进取，书写了举世瞩目的发展奇迹。从积贫积弱到世界第二大经济体，我国经济实力、综合国力和国际影响力实现历史性跨越。2023年，中国经济总量超过126万亿元，占全球比重升至17%左右，成为世界经济增长的重要引擎和稳定力量。

创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的……新时代以来，新发展理念引领中国经济迈出高质量发展坚实步伐。

创新发展，引领动力之变。C919国产大飞机实现商业化运营，“甬舟号”盾构机组装完成，第五代大型液化天然气运输船“绿能瀛”号成功交付……大国重器接连涌现，发展新动能更趋强劲。

协调发展，激发结构之变。全国常住人口城镇化率提升至2023年的66.2%，城乡居民人均可支配收入之比降至今年上半年的2.45，深中通道通车、沪苏湖高铁贯通……城乡统筹，区域协同，协调发展取得新成效。

绿色发展，撬动效能之变。稳步推进绿色低碳转型，2023年碳排放强度比2012年下降超过35%；积极发展新能源产业，新能源汽车产销量连续9年位居全球第一……蓝天永驻、绿水长流、青山常在的生态画卷在神州大地徐徐铺展。

开放发展，助推格局之变。从消博会、广交会、服贸会接连举办，到22个自贸试验区、海南自贸港挺立潮头，再到中欧班列通达欧洲25个国家200多个城市，中国开放的大门越开越大。

共享发展，加速福祉之变。稳定和扩大就业、着力解决看病难看病贵、补齐养老服务短板，一项项政策举措顺民意、惠民生、暖民心，人民群众获得感不断增强。

创新、协调、绿色、开放、共享，在中国的发展版图上奏响精彩乐章，激荡出更加美好的未来。

（本报记者 刘志强）

《 人民日报 》（ 2024年10月02日 04 版）

(责编：乔业琼、陈键)

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