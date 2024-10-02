李红梅

九曲黄河，浩浩汤汤。三江源国家公园黄河源园区，大小不等的湖泊周边，水草摇曳；甘肃兰州城内黄河边绿道绵延数公里，一步一景；宁夏银川地处引黄灌区核心地带，秋日“塞上江南”风景如画；黄河边的陕西榆林米脂县高西沟村，“层层梯田盘山头、片片林草盖坡洼”……

黄河流域生态保护和高质量发展战略实施以来，黄河流域生态环境质量稳步提升，水质更好了，2023年黄河干流全线已连续两年达到Ⅱ类水质；两岸更绿了，流域生态质量总体改善，黄河变得更美了。

黄河发源于青藏高原巴颜喀拉山北麓，呈“几”字形流经9省区，全长5464公里，是我国第二长河。黄河流域横跨青藏高原、内蒙古高原、黄土高原、华北平原等四大地貌单元和我国地势三大台阶，拥有黄河天然生态廊道和三江源、祁连山、若尔盖等多个生态功能区域，是我国重要的生态安全屏障，也是人口活动和经济发展的重要区域，在国家发展大局和社会主义现代化建设全局中具有举足轻重的战略地位。

黄河是中华民族的母亲河。保护黄河是事关中华民族伟大复兴的千秋大计。然而，黄河流域生态本底差，水资源十分短缺，资源环境承载能力弱。经过5年来的努力，黄河流域生态保护和高质量发展站到了更高起点上。同时也要看到，仍有不少难题需要进一步破解。必须持续完善黄河流域生态大保护大协同格局，筑牢国家生态安全屏障。

生态优先、绿色发展。大保护是大发展的前提。黄河流域生态脆弱区分布广、类型多，高原冰川、草原草甸、黄土高原等都极易发生退化，恢复难度极大且过程缓慢。必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，顺应自然、尊重规律，开展自然修复、休养生息，优化国土空间开发格局，在生态功能区重点保护好生态环境。同时，调整区域产业布局，坚定走绿色、可持续的高质量发展之路。

久久为功、持续推进。黄河流域覆盖面广，生态类型多样，要综合提升上游“中华水塔”水源涵养能力、中游水土保持水平和下游湿地等生态系统稳定性，加快构建坚实稳固、支撑有力的国家生态安全屏障。唯有扎扎实实地一年一年推、一年一年抓落实，方能不断见成效。

全域统筹、科学调控。立足于全流域和生态系统的整体性，必须坚持共同抓好大保护，协同推进大治理。更加突出黄河治理的系统性、整体性、协同性，推动构建上下游贯通一体的生态环境治理体系，深入实施重要生态系统保护和修复重大工程，提升流域生态系统稳定性。同时，黄河流域上中下游不同地区生态建设重点各有不同，必须分区分类推进保护和治理。协同联动、有统有分、上下齐心，将更好地推动黄河流域生态保护和高质量发展。

《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》、黄河保护法、《黄河流域生态环境保护规划》等印发、施行，开展河湖生态保护治理、城镇环境治理设施补短板等系列行动，实施多个山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，建立健全黄河流域横向生态保护补偿机制……黄河上下，正在奋力描绘人与自然和谐共生的美好图景，高品质的生态环境逐步支撑起流域各地高质量发展。

黄河落天走东海，万里写入胸怀间。新征程上，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态优先、绿色发展，齐心协力唱好新时代“黄河大合唱”，定能开创黄河流域生态保护和高质量发展新局面，将来黄河会变得更美，为强国建设、民族复兴凝聚一往无前的磅礴之力，为推进中国式现代化作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年10月02日 05 版）

(责编：乔业琼、陈键)

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