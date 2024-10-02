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江苏徐州沛县

打造“10分钟绿地圈”

赵树朋 赵 宁
2024年10月02日08:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　水上森林、阳光跑道、风筝草坪……走进江苏省徐州市沛县的汉顺公园，居民们尽享“10分钟绿地圈”建设带来的生态福利。

　　汉顺公园所处位置曾是一座生活垃圾填埋场，存在渗滤液和异味外溢等问题。2022年，沛县启动填埋场生态修复工作。为解决渗漏问题，施工方北京高能时代环境技术股份有限公司利用土工膜专利技术，设置了“一柔一刚”防渗墙进行垂直阻隔，防渗性能大大提升。

　　经过两年的生态治理，昔日“垃圾山”变身“城市绿肺”。“以往每到夏天，路过填埋场得捂住鼻子，再热也不敢开窗。改造后，环境好多了，处处鸟语花香。”一位住在附近的村民说。

　　“将生态修复与景观结合，打造集环保科普、游憩健身、景观艺术于一体的生态型公园，实现了土地资源的再开发、再利用。”汉顺公园项目负责人、兴田建设投资发展集团有限公司总经理助理巩如伟介绍，公园规划建设了水景观赏区、自然游憩区、社区花园区、文化游憩区等，功能日益完善。

　　用生态底色描绘发展绿色。如今在沛县，推窗见园、出门进园，街头绿地景观、口袋公园、绿道系统等均衡分布、各具特色。近日，江苏省公布第二批开放共享绿地清单，沛县徐沛运河公园、颐园、大风歌广场等5处入选。此外，当地还在公园绿地中植入“歌风书房”“沛小筑”等设施，提升地域文化、运动健身、阅读科普等公共服务功能，形成区域特色品牌，促进公园绿地与城市生活有机融合。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月02日 05 版）

(责编：乔业琼、陈键)
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