原标题：江苏：乡村产业激发新动能

淮阴是千年古县，更是红色热土。初秋时节，走进江苏省淮安市淮阴区刘老庄镇郑河村，翠绿的瓜蒌地旁，一排排光伏发电板架设在池塘上，在阳光的照耀下泛着蓝色的光。

“今年的瓜蒌长得特别好！你看，果子都挂满了，个头也特别大！”郑河村村民杨学成今年承包了村集体土地100亩种植瓜蒌。“今年肯定有个好收成！”杨学成信心满满。

郑河村村集体还领种了20亩牡丹芍药园、120亩梨园，收益全部归集体所有。2023年，郑河村集体经济达215万元，人均收入超25000元，村集体经济和人均收入连续10年实现两位数增长。

淮阴区的喜人变化是江苏革命老区实施乡村振兴促进共同富裕的一个生动缩影。2022年11月，江苏省人民政府办公厅印发《关于支持革命老区相对薄弱乡镇振兴发展促进共同富裕的若干措施》，从培育壮大特色产业、推进创业就业富民、加大财政金融支持力度等10个方面发力，推动淮阴区刘老庄镇、邳州市八路镇等29个革命老区乡镇细化落实各项支持措施，实现振兴发展。

产业兴旺是乡村振兴的关键，也是实现农民增收、壮大村集体经济的重要支撑。在推进美丽乡村建设过程中，宿迁市沭阳县充分彰显革命老区的地域特色和历史价值，坚持突出红色主题，创新建立“红色旅游+红色教育”融合发展机制，实施钱集镇淮海区军政大礼堂改造提升项目、李庄线红色线路打造项目，充分挖掘红色文化。

“改造后的各项目串点成线，已形成钱集红色旅游线路，既传承和发扬先烈的革命精神，又进一步推动镇村经济发展。”钱集镇党委书记高伟伟说，将通过开展红色教育、推广特色农产品种植及销售、增加特色文旅休闲体验等，不断促进红色旅游与绿色生态、历史文化、乡村民俗、特色产业等融合发展。

革命老区盐城乡村产业蓬勃发展，激发了乡村振兴新动能。今年开春，在阜宁县古河镇刘庄村大豆玉米带状复合种植示范基地，农技人员把课堂“搬”到田间地头，为全县近60名种植大户讲解推广使用先进农机设备、病虫害防控等技术要领。阜宁县培育大豆玉米带状复合种植9100亩，在继续巩固稳粮扩油的基础上，带动农民增收致富。

一个个火热的生产生活场景展现出江苏革命老区扎实推进乡村振兴、带动农民增收致富的稳健步伐。在淮安市清江浦区和平镇三闸村，张永成在自己的葡萄园里忙得不亦乐乎。他的采摘园占地40多亩，亩产4000斤左右，产值能有60多万元。“村民们的好日子，就跟这大葡萄一样，甜着咧！”张永成笑着说。（记者 苏 雁）

(责编：乔业琼、陈键)

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