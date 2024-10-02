9月份我国经济景气水平总体回升
2024年10月02日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：9月份我国经济景气水平总体回升
本报北京10月1日电（记者董蓓）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会9月30日发布的数据显示，9月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月上升0.7个百分点；综合PMI产出指数为50.4%，比上月上升0.3个百分点，继续位于扩张区间，我国经济景气水平总体有所回升。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读数据时指出，9月份，生产指数为51.2%，比上月上升1.4个百分点，升至临界点以上，制造业生产活动加快。新订单指数为49.9%，比上月上升1.0个百分点。
各规模企业PMI均有回升。大型企业PMI为50.6%，比上月上升0.2个百分点，扩张步伐有所加快；中、小型企业PMI分别为49.2%和48.5%，比上月上升0.5和2.1个百分点，景气水平均有改善。
高技术制造业和装备制造业继续领跑。从重点行业看，高技术制造业和装备制造业PMI分别为53.0%和52.0%，比上月上升1.3和0.8个百分点，继续保持良好发展态势；消费品行业PMI为51.1%，比上月上升1.1个百分点，景气度明显回升；高耗能行业PMI为46.6%，比上月上升0.2个百分点。
9月份，服务业商务活动指数为49.9%，比上月下降0.3个百分点，略低于临界点，服务业业务总量与上月基本持平。从市场预期看，业务活动预期指数为54.6%，持续处于景气区间，其中邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业业务活动预期指数均位于60.0%以上高位景气区间，企业对近期行业发展更为乐观。
(责编：乔业琼、陈键)
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