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河南全面取消房地产限购限售

2024年10月02日08:34 | 来源：新华网
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原标题：河南全面取消房地产限购限售

　　新华社郑州10月1日电（记者翟濯）记者从河南省住房和城乡建设厅获悉，河南日前印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，通过全面取消限购限售等20条措施，促进房地产市场平稳健康发展。

　　措施明确，购买商品住房无需审核购房人资格。居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。同时，取消商品住房转让限制年限规定，商品房自取得不动产权证之日起即可转让。

　　为进一步严控增量、优化存量，河南将对商品住宅去化周期超过18个月的市、县，暂停新增住宅用地审批并严格控制新增住宅用地出让；支持省属国有企业作为存量商品房收购主体，以市场化、法治化收购存量商品房用于保障性住房。加大“白名单”项目贷款投放力度，力争“白名单”项目融资满足率不低于70%。

　　在消费端，河南支持全省层面逐步推广住房“以旧换新”。各地可结合实际探索实施国企收购和市场化交易两种住房“以旧换新”方式。此外，河南将在郑州、开封、济源示范区加快推进现房销售试点工作，同时鼓励其他地市拿出优质地块，探索现房销售。

(责编：乔业琼、陈键)
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