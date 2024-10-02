上半年我国经常账户顺差6690亿元
2024年10月02日08:38 | 来源：新华网
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原标题：上半年我国经常账户顺差6690亿元
新华社北京10月1日电（记者李延霞）国家外汇管理局日前发布的数据显示，2024年上半年，我国经常账户顺差6690亿元，资本和金融账户逆差8788亿元。
按美元计值，2024年上半年，我国经常账户顺差937亿美元，资本和金融账户逆差1228亿美元。
此外，国家外汇局公布的2024年6月末我国国际投资头寸表显示，2024年6月末，我国对外金融资产97929亿美元，对外负债68046亿美元，对外净资产29883亿美元。
(责编：乔业琼、陈键)
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