原标题：封关在即抢工期——海南自贸港重大项目国庆假期走访见闻

作为海南自贸港建设的“一号工程”，封关运作工作即将迎来重要节点。为了推进重大项目建设、保障封关运作时效等，今年国庆假期，海南多个重大项目建设现场热火朝天，科学施工、抢抓工期为海南自贸港夯基筑本。

假期驻守，打造“国际教育创新岛”

10月1日上午，在海南自贸港重点园区陵水黎安国际教育创新试验区内，由中建五局海南分公司承建的创新创业与产业孵化中心项目施工现场，施工电梯上下运转，工人们在有序作业，一片繁忙。

“项目目前处于装饰装修阶段，正在进行幕墙安装、消防安装、精装修等穿插施工。为确保施工进度，工人们正抢工期、保进度，全力冲刺竣工交付节点。”中建五局项目经理黄湘辉说，项目团队科学制定施工计划，加大人力、材料、设备投入，目前施工进度已达75%，预计年底竣工。

被赋予“国际教育创新岛”身份的海南，正在通过引进一大批国内外一流高校集聚办学，打造多元文化融合、多学科融合、中西互鉴的全球留学目的地，尝试走出一条具有中国特色的教育对外开放的道路、模式与制度。

创新创业与产业孵化中心项目建成后，将助力园区打造科研创新和创业交流的平台，以海南自贸港创新型人才培养需求为导向，构建高校联合学生创新中心，助力打造海南自贸港“留学海南”品牌和中国教育对外开放新标杆。

细化进度，促南繁硅谷项目建设

在三亚市崖州区南繁科技城，三亚南繁博物馆项目施工现场机械轰鸣，工程车辆往来穿梭，百余名工人正在各个作业区域有序施工，施工现场一派热火朝天景象。

“当前项目二次结构完成，主体验收通过，正进行幕墙安装等工作。为保障明年顺利竣工交付，项目部所有人假期都在现场轮班施工，抓紧冲刺节点目标。”中建六局三亚南繁博物馆项目部负责人万振东介绍，项目部把施工进度、计划具体安排到了每天，以高质量高标准打造优质工程、精品工程。

三亚南繁博物馆项目总建筑面积约4.8万平方米，是南繁生态理念、南繁科技成果以及南繁硅谷建设历程的重要展示平台。项目建成后，将全面展示一个生动化、立体化的南繁硅谷。

科学施工，促基础设施建设

在海南儋州市光村镇境内，中铁上海工程局集团有限公司承建的洋浦疏港高速公路SG01标段填砂路基施工现场，作业人员正按照填砂路基填筑工艺、填筑施工机具组合、压实速度、压实遍数、松铺厚度、松铺系数等要求进行标准化施工。同时，项目部配备质检、技术、试验、测量人员现场监督，确保施工工序正确和相关指标达到最佳状态。

“此举有效缩短了工期，同时释放了人、机、料等部分资源，使得项目效益得到提升。”项目经理部总工程师苏俊说。

洋浦疏港高速公路是海南省首条双向八车道高速公路，是《海南省“十四五”综合交通运输规划》中的西部陆海新通道重点建设项目之一，将加快洋浦港扩容建设，促进区域临港产业的发展，推动海南自贸港和西部陆海新通道建设。

在海口市江东新区，由中交一公局集团承建的海南省重点民生项目江东新区·椰青园S01项目建设者奋战一线，为了让安置户早日住进新家，正全力冲刺，争分夺秒施工作业，将“黄金周”转化为项目建设的“攻坚周”。

“台风给项目带来了严重损失，我们正积极克服不利影响。国庆期间我们将持续加大对关键节点的投入，科学推进精品工程建设。”中交一公局集团有限公司江东新区椰青园S01项目总工程师廖兵说，项目建成后将为回迁居民提供1250套高品质住宅和1275个停车位，可以进一步完善海口城镇住房保障体系，让群众早日实现“安居梦”。（记者王存福）

(责编：乔业琼、陈键)

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