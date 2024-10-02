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支撑消费品以旧换新 115项国家标准已全部立项

2024年10月02日09:09 | 来源：新华网
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原标题：支撑消费品以旧换新 115项国家标准已全部立项

　　新华社北京10月1日电（记者赵文君）记者近日从市场监管总局获悉，根据市场监管总局等七部门印发的《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，在消费品以旧换新方面，重点围绕汽车、家电、家居、新兴消费等领域标准化新需求的115项国家标准目前已全部立项，并已发布30项。

　　在家电领域，《家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具安全技术规范》强制性国家标准以及配套推荐性国家标准，全面系统规定了家用电器产品安全要求和验证方法，与国际标准的一致性程度达100%，有利于大幅提升我国家电产品的质量安全水平。

　　在家具领域，《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》《家具中有害物质限量》《家具结构安全技术规范》等3项强制性国家标准以及《消费品质量分级导则家具》等6项推荐性国家标准，将对推动家具产业优化升级、促进家具产品消费发挥重要作用。

(责编：乔业琼、陈键)
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