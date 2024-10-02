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金融监管总局：推动构建非银行金机构差异化监管制度体系

2024年10月02日09:11 | 来源：人民网
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人民网北京10月2日电 （记者杜燕飞）金融监管总局日前制定发布了《关于部分非银机构差异化适用公司治理等相关监管规定的通知》（以下简称《通知》），推动构建非银行金融机构（以下简称“非银机构”）差异化监管制度体系，强化金融监管的针对性和有效性。

“由于非银机构在功能定位、业务模式、风险外溢性等方面与商业银行有较大差异，目前已出台的公司治理、资本管理等监管法规制度中均规定非银机构参照执行，但未明确执行标准。”金融监督管理总局有关司局负责人说。

基于此，《通知》明确非银机构应当严格遵守国家法律法规，按照监管规定要求建立健全组织机构、完善关联交易管理机制、持续增强资本管理能力、提升内部管理水平、着力健全风险管理长效机制。在此基础上，结合金融租赁公司、企业集团财务公司、消费金融公司、汽车金融公司和货币经纪公司等五类非银机构实际情况，对适用公司治理、关联交易和资本管理等现行规定作出适当调整。

“与商业银行股权相对分散不同，非银机构股东数量相对较少，股权较为集中，很多非银机构的第一大股东持股比例高于50%，股东数量不到5名，实践中很难做到由不同股东分别提名董事、监事。非银机构也不直接吸收公众存款，主要经营融资租赁、消费金融、汽车金融、货币经纪等特定领域或聚焦服务企业集团成员单位，风险外溢性相对较小。”上述负责人表示，《通知》在充分保障中小股东合法权益的基础上，允许非银机构结合实际、建立简单有效的公司治理机制，这也有助于降低公司治理成本，提高运营效率。

为确保不因差异化适用而放松监管尺度和管理要求，《通知》明确，非银机构必须遵守国家法律法规以及《通知》未作出差异化安排的其他监管法规规定，通过适当方式和措施建立有效的内部监督制衡机制，切实保护中小股东合法权益，防范一股独大、大股东不当干预等风险。

业内人士表示，《通知》的出台，有利于提升精细化、差异化监管水平，也有助于非银机构提高运营效率，发挥各具特色的金融功能，提升服务经济社会高质量发展的能力和水平。

“下一步，金融监管总局将加强监管引领，及时评估监管要求调整适用情况，对监管要求落实不到位、理解不当、执行走偏等问题予以纠正。”上述负责人说，根据非银机构自身性质、功能定位、股权结构、业务经营模式等特点，持续完善非银机构监管法规制度体系。

(责编：乔业琼、高雷)
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