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作为国家水网的主骨架和大动脉，南水北调工程规划受水区面积145万平方公里，受益人口约5亿人。从南到北，同饮一江水。

从高空俯瞰，先期建成通水的南水北调东、中线一期工程自南向北从城市到乡村，呈两条带状水网辐射京津冀豫苏鲁皖7省市，初步织就一张优化水资源配置的跨流域跨区域骨干水网。

目前，南水北调东、中线一期工程已累计输水752亿立方米，惠及1.85亿人。改善了北方地区特别是黄淮海地区水资源条件和水资源承载能力，成为了中国式现代化新征程上的水资源重要支撑和水安全战略保障。

从一滴奔流的南水中感受中国力量

自古以来，我国基本水情一直是夏汛冬枯、北缺南丰，水资源时空分布极不均衡。

建设南水北调工程是党中央、国务院在综合考虑我国自然资源条件、经济社会发展布局、未来发展趋势的基础上，审时度势、高瞻远瞩作出的重大决策，也是关系到我国北方缺水地区数亿人口生存和发展的必然选择。

从南水北调的宏伟构想，到2002年国务院正式批复《南水北调工程总体规划》并动工实施，前期论证工作经历了长达半个世纪，5部委（局）、9省（直辖市）、24个不同领域的规划设计及科研单位的6000人次的知名专家、院士献计献策，共召开100多次研讨会，对50多种南水北调规划方案比选论证。

最终，南水北调工程形成了分别从长江下游、中游和上游调水的东、中、西三条调水线路，沟通长江、淮河、黄河和海河四大流域，初步构筑起我国“四横三纵、南北调配、东西互济”的水网总体格局。

南水北调东线源头江都水利枢纽工程。受访者供图

南水北调工程是一个系统工程，不仅包括水利工程建设，还涉及征地移民、治污环保、文物保护、节约用水、地下水控采等工作领域。工程沿线各省、市加强顶层设计，探索建立了较为完善的制度保障体系，集中力量推动南水北调各项工作开展。

30年前，国际水资源协会和世界水理事会联合创始人、英国格拉斯哥大学教授阿西特·比斯瓦斯曾对中国南水北调工程心存疑虑：“中国能完成体量如此巨大的工程吗？”

30年后的2023年10月，在北京第18届世界水资源大会上，阿西特·比斯瓦斯情不自禁为南水北调工程鼓掌，“南水北调是一项工程伟业，对中国实现水安全目标具有重要意义。事实证明，中国的水利工程技术水平和创新能力处于世界前列。”

今天，14亿多中国人的水杯中，有1.85亿人饮用千里而来的南水，一个“调”字，展示的是我国综合国力的不断提高，展示的是社会主义制度集中力量办大事的优越性，展示的是勇于创新敢于超越的中国力量。

从一滴奔流的南水中感受中国民生

南水北调东、中线一期工程建成后，惠及河南、河北、北京、天津、江苏、安徽、山东7省市沿线40多座大中城市和280多个县市区，有效改变了受水区供水格局，改善了用水水质，提高了供水保证率。

目前，东、中线一期工程累计调水752亿立方米，已由原来规划的补充水源跃升为多个重要城市的重要水源。南水已占北京城区供水的70%以上，天津市主城区供水几乎全部为南水，河南省10余个省辖市用上南水，其中郑州中心城区90%以上居民用上南水。

南水北调中线一期穿黄工程南岸进口段。受访者供图

南水北调始终将绿色发展、生态优先理念贯穿工程规划建设运营全过程和各方面，着力打造新时代生态水利工程样板。

按照“先节水后调水，先治污后通水，先环保后用水”原则，南水北调工程重点加强东线调水沿线水污染治理和中线水源地丹江口库区及上游水源保护，保障调水水质，倒逼受水区经济转型和产业升级，沿线地方政府关停规模以上污染严重企业500多家，叫停否决300多个新上项目。

在南水加持下，密云水库库区鸟类由2020年的190种增加到235种。“水中大熊猫”桃花水母今年8月现身北京市南水北调配套工程亦庄调节池，北京地表水国考断面全面消除劣Ⅴ类，永定河等五大主干河流全部重现“流动的河”并贯通入海。

今天，每一滴奔流的南水，承载的不仅是沿线水质不断向好的过程，更是我国生态环保治理进程和美丽中国建设的缩影。南水北调东、中线一期工程调的不仅是优质水资源，更极大地促进了工程沿线环保治污和生态复苏。

从一滴奔流的南水中感受中国决心

“走，看看我们的智能综合加工厂。”9月18日，引江补汉工程土建2标质量总监张爽语气中带着自豪。综合加工车间配置了6条智能化生产线，操作人员只需在终端输入生产参数，即可实现批量化精准加工生产。

高效、安全、质量有保证，工业机器人的“上岗”，直观体现了引江补汉工程“机械化减人，自动化换人，智能化少人”的目标。

目前，引江补汉工程多个标段全面引进综合加工厂、智能拌合站、信息化实验室等智能建造技术。江汉水网公司因地制宜培育发展新质生产力，采用大型机械配套作业方式，全面提升了信息化、智能化和精细化管理水平，有效防范工程建设安全风险。

中国南水北调集团相关负责人表示，通过锚定“调水供水行业龙头企业、国家水网建设领军企业、水安全保障骨干企业”功能定位，系统谋划参与国家水网建设的方向路径措施。

辽宁辽阳灌区的TOT模式开创了央企参与灌区建设的先例，安徽淠史杭灌区项目的BOT模式走出了“灌区+农业”发展新模式，海南定安“水管家”模式在全省推广……通过积极探索“水网+”策略，推进水网项目与水务、新能源、生态环保、文旅等项目融合发展、综合开发，从源头参与水网重大项目建设，逐步形成可复制推广的市场化开发运营模式。

经过几代人的接续奋斗和沿线40多万移民的无私奉献，南水北调工程从“如有可能”的科学探索已经变成“时代赋能”的大国重器，铸就了中华民族伟大复兴进程中的丰碑。

今天，每一滴奔流的南水，都体现了南水北调工程在中国式现代化新征程上的战略保障决心，承载着水利为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力的水安全保障的使命，南水北调后续工程和国家水网作为重大基础设施建设新引擎，必将在推进强国建设、民族复兴伟业中发挥更加有力战略支撑保障作用。

(责编：乔业琼、高雷)

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