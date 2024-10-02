原标题：题：扩数量、强平台、引人才——中国科技期刊卓越行动计划启动第二个“五年计划”

针对我国仍存在的高影响力期刊数量不足，集约化、市场化、自主化水平不高，论文发表“两头在外”等突出问题，自2019年起实施的中国科技期刊卓越行动计划将启动二期项目（2024—2028年），设置英文单刊、中文单刊、高起点新刊、高水平办刊人才培育和集群（集团）化试点5个子项，实施周期为5年。

根据中国科协、教育部、科技部、财政部、国家新闻出版署、中国科学院、中国工程院日前联合下发的通知，二期项目将针对我国期刊建设的新情况，围绕构建集群、平台、人才、政策、机制等全要素体系，完善我国科技期刊学科布局等，重点部署推进3方面建设任务。

一是适度扩大单刊支持数量。在预算额度大体不变的情况下，减少单刊支持额度、扩大支持数量，做多头部期刊、做强后备梯队、完善学科覆盖、提升发表能力，为高水平论文“回流”创造条件。将英文刊资助数量由150种增至200种，中文刊由100种增至200种，对高起点新刊支持重在优化刊号资源配置，不再给予经费资助。

二是推进集群发展与平台建设。充分借鉴国际经验，择优支持更多规模化办刊机构作为集群（集团）化试点，推动刊群提质扩容，做大做强出版平台，支撑我国海外出版期刊回归和科技文献本地化存储，为我国掌握学术出版主动权、学术评价话语权争取空间。

三是完善办刊人才培养体系。针对主编、编委、编辑、审稿人，以及青年科研人员兼职学术编辑等不同群体，设立人才研修支持、出版专业培训两个专项，完善培养使用激励机制，提升期刊出版事业对高水平人才的吸引力，激发青年人才干事创业活力，建设高素质、复合型、国际化办刊队伍。

中国科协科学技术创新部负责人说，科技期刊是展示、交流、传播科研成果的学术载体，直接体现国家科技竞争力和文化软实力。随着我国科技创新步伐不断加快，亟需打造与之相匹配的具有国际影响力的科技期刊。

中国科技期刊卓越行动计划经过第一个5年周期的建设，一批关键领域科技期刊实现突破，高水平期刊数量显著增长。目前，已有154种期刊国际学科排名进入前25%，《细胞研究》等4种期刊进入全球百强。

该负责人表示，二期项目将在衔接一期项目基础上，实现从单刊突破向营造生态、整体提升的跨越，让更多高水平论文在我国期刊发表、更多高质量期刊在我国自主平台出版，为高水平科技自立自强提供有力保障。（记者温竞华）

(责编：乔业琼、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经