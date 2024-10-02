人民网北京10月2日电 （记者杜燕飞）今年是国企改革深化提升行动的关键一年。日前召开的国有企业改革深化提升行动2024年第三次专题推进会上表示，要加快健全灵活高效的市场化经营机制，到2025年，国有企业必须普遍推行末等调整和不胜任退出制度。

在日前举行的管理创新成果报告会暨《量化考核——管理部门员工绩效提升实战》图书发布会上，与会嘉宾表示，量化考核工作法是以标准工时作为价值衡量单位，对员工完成任务进行工时核定，并据此开展考核评价、绩效改进和能力提升的方法。量化考核工作法有破解了长期困扰理论界和实践界的管理部门员工绩效管理难问题,，对传统绩效管理方法形成了有益补充。

“国有企业改革深化提升行动过程中，如何更广、更深地落实‘劳动、人事、分配’三项制度改革是重点。如何精准地量和评价员工绩效，是落实三项制度改革的能力工程。”中国大连高级经理学院教学科研部主任于米认为，实行量化考核，可以让干部能上能下，员工能进能出和收入能增能减。

在中智管理咨询有限公司咨询总监张静看来，绩效考核的难点主要在于如何实现人员人工成本、组织效率、效率的相对动态平衡，以最小成本、最高效率、最优成果形成核心竞争优势。量化考核工作法可以有效解决人员效率量化难题，实现更高维度的人员效率管理。

中核集团副总经济师、人力资源部主任杨朝东介绍，量化考核工作法通过跨界应用标准工时、项目管理WBS等理念，开辟了管理部门员工绩效管理新路径，首次实现了管理工作标准化，实现了管理部门员工绩效显化、量化、可比化。

与会嘉宾表示，相比传统绩效管理工具, 量化考核工作法实现了管理工作的体系化、标准化和知识组织化；实现了管理工作价值的显化和量化评价；实现了管理部门员工绩效表现的数字化和可比化。量化考核工作法可以提升员工工作主动性、 积极性, 改善组织透明度、信任度和管理精细度，推动了组织与员工共同成长，具有推广可行性。

(责编：乔业琼、高雷)

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