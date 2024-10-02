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国家粮油信息中心：利好因素增多 玉米价格有望企稳

2024年10月02日13:40 | 来源：人民网
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人民网北京10月2日电 （记者李栋）秋粮产量占全年粮食产量的3/4，玉米是秋粮生产的大头，市场与价格历来备受关注。近日，国家粮油信息中心召开新季玉米产销形势分析会，专家分析，后期国内宏观经济持续向好，经营主体信心不断恢复，玉米需求也呈增势，利好因素较多，价格有望企稳。

据悉，9月下旬开始，华北黄淮海地区新季玉米逐步上市，受国内外丰收叠加、季节性上市压力大等因素影响，收购价低开。分析会上，与会专家围绕玉米的生产、贸易、消费等方面分析研判价格走势，对后期玉米市场持较为乐观的预期。

国家粮油信息中心玉米首席分析师谌琴认为，后期有四点利好因素:

第一个因素是国家高度重视粮食安全，强调要切实抓好粮食和农业生产，关心农民增收。“目前调控政策工具箱里还有很多的手段可用。”谌琴介绍，比如去年秋粮和今年夏粮收购中，有关部门及时出台收储等一系列调控措施，推动了价格企稳回升。

第二个因素是新年度国内玉米饲用需求预计小幅增加。能繁母猪产能稳定，肉禽出栏增长。

第三个因素是今明两年国内拟投产的玉米深加工产能继续增长，玉米需求仍然稳步增加。

第四个因素是玉米及替代谷物进口数量开始呈明显下降趋势。

海关数据显示，下半年以来，中国玉米进口逐月下降。2024年8月玉米进口43万吨，环比下降60.6%，同比下降64.1%。中国大麦、高粱进口量也预计明显下降。

专家建议，售粮主体应重视市场规律性变化，保持对市场趋势的密切关注，根据自身需要适时入市，避免因过度观望造成不必要损失。

(责编：乔业琼、高雷)
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